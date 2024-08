Google Fotos: Das ist der neue Superzoom der Pixel-Smartphones – so funktioniert Zoom Enhance (Galerie)

Google hat exklusiv für die Pixel 9 Pro-Smartphones die Funktion Zoom Enhance gestartet, die das Vergrößern von Bildausschnitten per KI optimieren soll. Wie sich auf dem ersten Schwung an Beispielbildern zeigt, funktioniert das überraschend gut und kann Details aus Bildern herausholen, die in dieser Tiefe vielleicht gar nicht oder zumindest nur schlecht sichtbar vorhanden waren.



Was wäre die heutige Bildbearbeitung oder Bildnachbearbeitung ohne KI? In Googles Augen wohl nicht existent, denn man hat viele magische KI-Funktionen zur Bildbearbeitung veröffentlicht und startet mit Zoom Enhance nun ein neues Feature. Dieses hat die Aufgabe, einen höheren Zoom in beliebige Fotos zu ermöglichen. Wo normalerweise nur noch Pixelbrei übrig bleibt, gibt es mit Zoom Enhance weitere Details zu erkennen. Gestochen scharf wäre vielleicht übertrieben, aber es zeigt überzeugende Bilder – ihr seht es in der unten eingebundenen Galerie.

Zoom Enhance ist ein Offline-Feature, das die lokal auf den Pixel 9 Pro-Smartphones vorhandene Gemini Nano-KI nutzt, um weitere Details aus den Bildern herauszukitzeln. Es funktioniert mit beliebigen Fotos, sodass ihr auch alte Aufnahmen vielleicht noch einmal ganz neu entdecken könnt. Natürlich kann die KI nicht zaubern und keine Dinge zeigen, die nicht vorhanden wären (dafür gibt es den Magic Editor), aber der Detailgrad ist schon erstaunlich – vergleicht nur einmal die folgenden Mona Lisa-Zooms. Links das Original-Foto hinter der langen Warteschlange, in der Mitte die normale Vergrößerung und rechts die KI-Unterstützung.









Ob und wann Zoom Enhance auch abseits der Pixel 9 Pro-Smartphones angeboten werden kann – vielleicht mit optionaler Cloud-Unterstützung – ist noch nicht bekannt. Derzeit lässt es sich nur in Google Fotos nutzen.

[9to5Google]