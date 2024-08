Pixel Kamera: Das sind die neuen magischen Funktionen und Kameratricks der Pixel 9-Smartphones (Galerie)

Google hat am Dienstag die Pixel 9-Smartphones offiziell vorgestellt, die neben zahlreichen Neuerungen im KI-Bereich auch die Pixel Kamera wieder ein ganzes Stück voranbringen. Denn die Nutzer dürfen sich auf einen ganzen Schwung an neuen magischen Funktionen freuen, die jetzt freigeschaltet werden. Die Kamera-Plattform kann jetzt mit einem verbesserten magischen Editor, einem optimierten Zoom und vielem mehr aufwarten.



Die Kamera ist bei allen Pixel-Generationen seit jeher eine zentrale Komponente und wird wenig überraschend immer wieder mit größeren Updates bedacht – das ist natürlich auch bei den Pixel 9-Smartphones nciht anders. Doch heute reicht es nicht mehr, die Qualität der Bilder zu steigern, sondern man hat sich längst in den Bereich der Nachbearbeitung verlagert. Dort gibt es magische Funktionen, KI-basierte Tricks oder nachträgliche Verfeinerungen, mit denen das beste Bild herausgeholt werden kann. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht der neuen Kameratricks.

Neuer Super Res Zoom Video

Der Super Res Zoom ist schon seit einigen Generationen bei den Pixel-Smartphones an Bord und mit dem Pixel 9 Pro sowie dem Pixel 9 Pro XL lässt sich dieser jetzt auch in Kombination mit der Nachtsicht sowie Video Boost nutzen. Obiges Beispiel zeigt schon, was mit diesem bis zu 20-fachen Zoom möglich ist.

Add Me – immer im Bilde sein

Wir haben euch die magische Add Me-Funktion bereits vorgestellt und jetzt hat Google diese offiziell angekündigt. Ein Foto lässt sich jetzt in zwei Schritten aufnehmen, sodass auch die Person hinter der Kamera die Möglichkeit hat, bei einer zweiten Aufnahme dabei zu sein. Die beiden Fotos werden anschließend von der KI zu einem zusammengefügt.









Magic Editor erstellt KI-Hintergründe

Der magische Editor in Google Fotos kann bereits Objekte entfernen und austauschen, bisher aber nicht die gesamte Szenerie bearbeiten. Das ändert sich jetzt, denn mit dem jüngsten Update haben Nutzer die Möglichkeit, eine Gemini-Eingabe zu machen und diese ganz neu zu beschreiben.

Auto Frame im Magic Editor

DAS ist eine starke Funktion, die auch der Durchschnittsnutzer sicherlich gerne benutzen wird: Mit Auto Frame lässt sich das Format eines Fotos anpassen, selbst wenn es unvorteilhaft geschossen wurde. Soll aus einem Hochformatbild ein Querformat werden, muss man nicht mehr schmerzlich viele Dinge wegschneiden, sondern kann sich stattdessen von der KI den fehlenden Bildausschnitt generieren lassen.

Panoramafotos in der Nacht

Panoramafotos können jetzt auch in Kombination mit Night Sight erstellt werden und sollen durch digital eingeblendete Helferlein noch einfacher als bisher erstellt werden können.









Verbesserter nachträglicher Zoom

Zoom Enhance ist eine neue Funktion, die wie ein nachträglichees Super Res Zoom funktioniert. Denn mit diesem Feature könnt ihr an Details heranzoomen, die möglicherweise gar nicht aufgenommen worden sind. Die Künstliche Intelligenz korrigiert die Verpixelung und sorgt dafür, dass die Details möglichst originalgetreu zu sehen sind.

Made you Look lässt Kinder zur Kamera schauen

Starkes Feature, das vielleicht auch für Erwachsene interessant sein kann: Mit Made you Look soll das Fotografieren mit dem Pixel 9 Pro Fold noch einfacher werden. Lustige Animationen auf der Außenseite des Displays sollen dafür sorgen, dass alle Personen auf das Display bzw. in Richtung der Kamera blicken.

Pixel 9 vorbestellen + Speicher-Upgrade + 200 Euro Ankaufprämie: Amazon | Saturn | Media Markt

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)

Letzte Aktualisierung am 13.08.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Google-Blog]