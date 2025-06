Android Auto: Google Maps Navigation startet hinter dem Lenkrad – zeigt neue Anweisungen (Screenshot)

Die Google Maps Navigation gehört ohne Frage zu den meistgenutzten Anwendungen in Android Auto und muss stets die Balance zwischen zu viel und zu wenig Information schaffen. Jetzt wird ein Update ausgerollt, das für alle Nutzer mit digitalem Display hinter dem Lenkrad sehr hilfreich sein kann: Dort können nun konkrete Navigationsanweisungen eingeblendet werden.



Die Infotainment-Plattform Android Auto findet normalerweise auf dem mittig im Armaturenbereich positionierten Display statt, muss sich bei modernen Fahrzeugen aber nicht mehr darauf beschränken. Denn schon seit längerer Zeit kann die Plattform auch das Display hinter dem Lenkrad mit zusätzlichen Informationen bespielen, wobei das natürlich vom Fahrzeughersteller und auch von der jeweils genutzten App unterstützt werden muss.

Google Maps kann schon seit längerer Zeit die aktuelle Karte an dieser Stelle zeigen, sodass der Fahrer die gewohnte Draufsicht direkt unter seinem Blickfeld hat und diese nicht erst auf dem Hauptdisplay suchen muss. Der zeitliche Unterschied ist sicherlich marginal, aber natürlich gibt es mehr Sicherheit, wenn Navigation und Geschwindigkeit an derselben Stelle gezeigt werden, sich mehr oder weniger sehr nah am Blickfeld befinden und nicht erst gesucht werden müssen.

Jetzt wird ein Update ausgerollt, das noch mehr Informationen auf dieses kleine Display bringt. Zusätzlich zur Karte wird die aktuelle Navigationsanweisung sowie die folgende Navigationsanweisung mit recht großen Elementen eingeblendet, so wie man diese auch von der großen Karte kennt. Das typische Grün sorgt dafür, dass der Blick sofort auf die Anweisung wandert, die sowohl per Pfeil als auch mit Text dargestellt wird. Darunter finden sich Informationen zur verbleibenden Fahrhzeit, der verbleibenden Strecke sowie der erwarteten Ankunftszeit.

Der Rollout dürfte in diesen Tagen für alle Nutzer begonnen haben, die über ein kompatibles Fahrzeug verfügen, was derzeit allerdings noch bei wenigen Modellen der Fall ist.

» Android Auto: Das ist Gemini Live im Auto – bringt viele neue Funktionen und ersetzt Google Assistant (Videos)

» Android Auto: Videostreaming schaltet in den Audio-Modus – Neuer Testlauf für Android Automotive startet

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-05-31 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.