Google Chrome & Gemini: Neuer Tab-Button sorgt für Spekulationen – Gemini-Prompt auf der Startseite?

Im Browser Google Chrome gibt es derzeit größere Umbauten, die hauptsächlich mit der Integration von Gemini in Verbindung stehen, das den Browser-Alltag mittelfristig recht stark umkrempeln könnte. Jetzt zeigt sich eine sehr interessante Veränderung auf der Neuer Tab-Seite, die zu Spekulationen über eine mögliche weitere KI-Integration führt, die selbst vor dem Suchfeld und der Adressleiste nicht Halt macht.



Die im Chrome-Browser verwendete Seite „Neuer Tab“ soll den Nutzern einen schnellen Einstieg bieten und enthält dementsprechend das Suchfeld, die Sprachsuche, Google Lens, auf Wunsch eine Reihe von Verknüpfungen und mehr. Sowohl Suchanfragen als auch URLs lassen sich im Suchfeld eingeben, das als eine Art ausgelagerte Omnibar fungiert. Schon bald könnte diese eine weitere Funktion erhalten und sich zum Gemini-Prompt wandeln.

In der Canary-Version von Google Chrome gibt es jetzt den neuen Flag „NTP Compose Box“, der mit der Beschreibung „Shows the Compose button on the New Tab Page Searchbox.“ versehen ist. Das ist ziemlich eindeutig und genau das tut das Flag auch, wenn es aktiviert wird. Es erweitert das Suchfeld um einen Compose-Button, so wie ihr das auf obigem Screenshot sehen könnt. Gut, funktioniert. Aber was tut dieser Button?

Leider liefert auch die Aktivierung keine Antwort, denn es ist ein toter Button, der keinerlei Funktion zeigt. Weil sich dieser aber innerhalb des Suchfelds befindet, kann man wohl davon ausgehen, dass sich die zu startende Funktion auf den eingegebenen Text der Suchleiste beziehen wird. Compose könnte man wörtlich mit „Schreiben“ oder „Zusammenstellen“ übersetzen, was die Spekulation eher noch anheizt. Denn es geht nicht mehr darum, etwas zu suchen oder anzusteuern, sondern viel mehr um das Erstellen von Inhalten. Hören wir da Gemini?

Vermutlich ist der Compose-Button nur ein Platzhalter, der später durch ein entsprechendes Icon ersetzt wird. Und das wird sicherlich ein vierzackiger Stern sein. Ich tippe darauf, dass die Leiste zusätzlich zur Suchleiste und Adressleiste auch noch eine Gemini-Leiste werden wird, in der die Nutzer ihre Anfragen an den KI-ChatBot eingeben können. Weil der Browser kaum zwischen einer Google-Suchanfrage und einer Gemini-Anfrage unterscheiden könnte, ist ein zusätzlicher Button notwendig.

Warten wir einmal ab, was da noch kommt…

