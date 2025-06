Google Fotos: Google zieht KI-Suchfunktion ‚Ask Photos‘ vorerst zurück – Entwickler müssen nachbessern

Vor wenigen Monaten hat die Fotoplattform Google Fotos die neue KI-basierte Suchfunktion „Ask Photos“ eingeführt, die den Nutzern ganz neue Möglichkeiten zum Entdecken des eigenen Archivs bieten soll. Jetzt scheint es wohl einen Vorfall gegeben zu haben, der die Entwickler dazu zwingt, das Tool für mehrere Wochen einzustellen. Es soll aber bald in verbesserter Form zurückkehren.



Für US-Nutzer bietet Google Fotos seit einiger Zeit gleich zwei Möglichkeiten zum Durchsuchen des Fotoarchivs, nämlich die klassische Fotosuche sowie die KI-Suche Ask Photos. Wir haben euch die Unterschiede im verlinkten Artikel bereits ausführlich erklärt, die sich vor allem auf das Bildverständnis sowie die Auflistung der Ergebnisse beziehen. Dass die klassische Suchfunktion weiterhin vorhanden ist, hat schon beim ersten Rollout gezeigt, dass die KI-Suche wohl noch in einem frühen Stadium ist und diese nicht ersetzen kann.

Jetzt haben die Entwickler überraschend angekündigt, „Ask Photos“ mit sofortiger Wirkung zurückzuziehen und erst in gut zwei Wochen wieder zugänglich zu machen. Das wäre eigentlich kaum der Rede wert, denn zwei Wochen sind keine lange Zeit und viele Nutzer würden die kurze Nichtverfügbarkeit wohl eher als Bug betrachten. Dass man es dennoch ankündigt, praktisch einen Notstopp einlegt und das Ganze innerhalb von zwei Wochen reparieren will, deutet auf einen Vorfall hin.

In der Ankündigung heißt es, dass sowohl die Performance als auch die Qualität der Antworten nicht den eigenen Maßstäben entsprechen. Ob das in den letzten Monaten anders gewesen ist und diese Begründung wirklich eine sofortige temporäre Einstellung rechtfertigt, lässt sich nur schwer bewerten. Ich würde eher auf einen „Vorfall“ unbekannter Art tippen. Vielleicht in einer Brisanz wie vor bald zehn Jahren, als die Google Fotos-Suchfunktion Menschen mit schwarzer Hautfarbe als Gorillas eingestuft hat.

Erst gestern hatten wir über die verbesserte Google Fotos-Suchfunktion berichtet, die jetzt auch Text in Bildern erkennen kann. Dazu muss lediglich die Suchanfrage in Anführungszeichen geschrieben werden.

