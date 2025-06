Pixel Update: Superfan-Event, alle Pixel 10-Infos, neuer ‚Now Playing‘-Button, Gratis Chromebook und mehr

Die erste Pixel-Woche im Juni geht zu Ende und steht ganz im Zeichen der kommenden Pixel 10-Smartphones, die die Schlagzeilen rund um Googles Hardware-Marke in dieser Woche dominiert haben. Wir haben natürlich über die neuen Specs berichtet, über die neuen Fotos, die Präsentation und auch über eine starke Pixel-Aktion. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



In dieser Woche gab es viele neue Informationen zu den Pixel 10-Smartphones, die rund um die Spezifikationen, die weitere Ausstattung, den Tensor-SoC und auch mit Fotos und Aktionen in den Schlagzeilen waren. Aber auch die Pixel-Aktion für das Gratis-Chromebook solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Es war wieder einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Alle Infos zu den Pixel 10-Smartphones

Wir haben euch noch knapp vor den zahlreichen neuen Leaks in weiser Voraussicht alle Informationen zu den Pixel 10-Smartphones zusammengestellt. Hier findet ihr einen schnellen Überblick mit alles Specs, bisherigen Bilder und den erwarteten Stärken der neuen Geräte.

» Alle bekannten Informationen zu den Pixel 10-Smartphones

Pixel 10 Wallpaper-Download

Schon jetzt können wir euch alle Hintergrundbilder der Pixel 10-Smartphones zum Download anbieten. Wir zeigen sie euch in voller Pracht und bieten sie natürlich auch wie gewohnt als dauerhaft verfügbares Archiv im Google Drive an.

» Hier gibt es alle Pixel 10-Wallpaper zum Download









Google lädt Pixel Superfans zum Event

Gute Nachrichten für viele Pixel Superfans: Google lädt zum Event und könnte die Pixel 10-Smartphones schon vorab zeigen.

» Google lädt Pixel-Superfans zum Pixel 10-Event

Die ersten Pixel 10 Pro-Fotos

Es gibt die ersten vermeintlich echten Fotos des Pixel 10 Pro. Wir zeigen sie euch alle.

» Das sind die ersten Fotos des neuen Google Pixel 10 Pro

Neue Spezifikationen zu den Pixel 10-Smartphones

Der Pixel 10 Pro-Leak zeigt uns nicht nur das neue Smartphone im Detail, sondern verrät auch weitere Infos zur Ausstattung und dem kommenden Tensor-SoC.

» Hier gibt es neue Infos zu den Pixel 10-Smartphones

Spekulationen um Pixel 10-Verkaufsstart

Es gibt unklare und auch widersprüchliche Informationen zur Präsentation und zum Verkaufsstart der Pixel 10-Smartphones.

» Pixel 10-Smartphones sollen früher starten

» Pixel 10-Smartphones sollen später starten

Neuer Now Playing-Button kommt auf die Pixel-Smartphones

Die Now Playing-Funktion des Pixel-Sperrbildschirms kommt jetzt auch in die Schnelleinstellungen. Dort findet sich bei vielen Nutzern ein neuer Button.

» Pixel-Smartphones erhalten bald einen Now Playing-Button









Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

Im Google Store bei Amazon gibt es jetzt eine richtige starke Aktion, die ihr euch sicher nicht entgehen lassen wollt – sofern Bedaf besteht. Aktuell bekommt ihr das Pixel 9 für nur 649 Euro und erhaltet zusätzlich ein Chromebook GRATIS dazu sowie 60 Tage Audible und eine zinsfreie Ratenzahlung über drei Monate.

Aber das ist nicht die einzige Aktion, denn natürlich gibt es auch die weiteren Bundles, Pakete sowie Rabattierungen rund um die Pixel-Produkte.

» Knallerpreis: Pixel 9 jetzt für nur 649 Euro + Chromebook GRATIS – starke Aktion im Google Store bei Amazon

» Hier geht es zu den starken Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

