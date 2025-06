Gemini Update: Neue Bild- und Video-KIs, Samsung vor dem Absprung, Gemini in Chrome, Drive und GMail

Eine weitere Gemini-Woche geht zu Ende und hat uns wenig überraschend auch nach den aufregenden Event-Wochen wieder viele Neuerungen und Ankündigungen gebracht. Wir haben euch die neuen Mediengeneratoren gezeigt, viele neue Integrationen, über den Samsung-Abschied berichtet und einiges mehr. Wie gewohnt haben wir auch in dieser Woche über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Wer gedacht hat, dass es nach den großen Event-Wochen etwas ruhig um Gemini zugeht und sich die Entwickler schon in die Sommerpause verabschieden, der irrt. Denn wir konnten euch wieder über viele Neuerungen von Integrationen in Chrome, Drive und GMail berichten, über neue Medien-Technologien, das NotebookLM-Update und mehr. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Das sind Geminis neue Bild- und Videogeneratoren

Wir stellen euch die neuen Gemini-Mediengeneratoren vor, die schon jetzt für viele Nutzer zugänglich sind: Das neue Imagen 4 für alle Nutzer, Veo 2 für alle Nutzer, Veo 3 für Abonnenten und für eine ausgewählte Nutzerschaft der Filmgenerator Gemini Flow. Es sind unglaublich starke Tools, die in den letzten zwei bis drei Jahren Generationen sehr große Fortschritte gemacht haben.

» Das sind Googles neue Bild- und Videogeneratoren

Gemini Imagen, Veo und Flow sind der absolute Wahnsinn

Man mag kaum glauben, wie sich die Google-Tools zum dynamischen Generieren von Bildern und Videos sowie mittlerweile auch ganzen Filmen entwickelt haben. Noch in den ersten Generationen vor zwei bis drei Jahren war das Ganze eher überschaubar realistisch, doch heute hat sich das vollständig gedreht. Schaut euch die vielen Beispielvideos im obigen Artikel und dem folgenden Artikel an, um euch selbst davon zu überzeugen, welche große Schritte Gemini gemacht hat.

» Google verschiebt Realismusgrenzen mit Gemini Imagen, Veo und Flow









Bye Bye Gemini?

Samsung gilt als einer der wichtigsten Gemini-Partner und vermarktet die Technologien schon seit längerer Zeit auch als Galaxy AI. Doch damit könnte es schon bald vorbei sein, denn jetzt hat Samsung ausgerechnet in einen der wichtigsten Google-Konkurrenten eine hohe Millionensumme investiert und will dessen Produkte auf die Samsung Galaxy-Smartphones bringen. Das dürfte den Abschied von Googles Gemini bedeuten.

» Samsung könnte sich schon nächstes Jahr von Googles Gemini verabschieden

Gemini in Google Drive

Die Integration von Gemini in Google Drive geht weiter und hat jetzt wieder eine Reihe von neuen Funktionen erhalten. Ab sofort ist es Gemini möglich, ein aktiv geöffnetes Video zu analysieren, zu diesem eine Zusammenfassung zu liefern sowie bei Bedarf auch Fragen zu beantworten. Schaut euch einmal das Beispiel im verlinkten Artikel an.

Die zweite große Neuerung in Google Drive ist die Gemini-Funktion „catch me up“. Diese soll die Nutzer über alle relevanten Änderungen informieren, die an geteilten Dateien vorgenommen worden sind und diese auch inhaltlich zusammenfassen.

» Gemini in Google Drive kann jetzt Videos auswerten

» Google Drive bekommt neue Gemini ‚catch me up‘-Funktion

Neuer Gemini-Button im Chrome-Browser?

Im Chrome-Browser lässt sich jetzt ein neuer Button aktivieren, hinter dem vermutlich Gemini steckt. Zwar ist das bisher nicht offiziell als KI gekennzeichnet worden, aber die beschriebene Funktion ist eindeutig. Schaut euch einmal an, an welcher Stelle Gemini noch einziehen soll.

» Mysteriöser Gemini-Button zeigt sich im Chrome-Browser









NotebookLM erhält öffentliche Workbooks

NotebookLM gibt jetzt allen Nutzern die Möglichkeit, einen Arbeitsbereich für alle Nutzer öffentlich freizugeben. Die freigegebenen Arbeitsbereiche können von allen Nutzern interaktiv verwendet, aber nicht bearbeitet werden. Auch das Stellen von Fragen an die Gemini-KI ist für alle Nutzer möglich. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten, die wir im verlinkten Artikel beschrieben haben.

» NotebookLM kann jetzt Workbooks für andere Nutzer freigeben

GMail erhält Gemini-Zusammenfassungen

GMail stellt die Gemini-Zusammenfassungen jetzt noch mehr als bisher in den Mittelpunkt. Statt diese bisher erst ausklappen zu müssen, werden sie nach dem Update standardmäßig angezeigt und halten alle Informationen zu einer Konversation bereit. Das kann praktisch sein, aber sicherlich auch schnell zu Usability-Problemen führen.

» Gemini-Zusammenfassungen für alle GMail-Konversationen

