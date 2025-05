Gemini: Googles starke Bild- und Videogeneratoren sind unglaublich stark – revolutionieren die Filmwelt (Video)

Google hat vor wenigen Tagen das neue Filmtool Gemini Flow vorgestellt, das vielleicht etwas untergegangen ist, aber sich rückblickend sicherlich als Meilenstein der Videogeneratoren erweisen wird. Es basiert auf den aktuellen Generationen der Bild- und Videogeneratoren und schlägt eine Richtung ein, mit der Filmschaffende von ihrem Schreibtisch ganze Filme produzieren könnten. Ein absoluter Wahnsinn.



KI-Bildgeneratoren haben innerhalb sehr weniger Jahre unglaublich große Fortschritte gemacht und eine weite Verbreitung erreicht, das ist allgemein bekannt. Bei KI-Videogeneratoren sieht das noch ein bisschen anders aus, denn diese erfordern deutlich mehr Rechenpower und werden wohl noch längere Zeit nicht in einer solchen Breite angeboten werden können. Das hält ein Unternehmen wie Google aber nicht davon ab, schon jetzt den nächsten Turbo zu zünden und größer zu denken.

Mit dem kürzlich vorgestellten Filmtool Gemini Flow lassen sich nicht nur kurze Sequenzen erstellen, sondern perspektivisch auch ganze Filme in unbegrenzter Länge. Schon in der ersten Demo zeigt man Ausschnitte aus Kurzfilmen mit mehreren Szenen. Dass die gesamte Szenerie, jedes einzelne Objekt bis hin zum exakten Ablauf und den handelnden Personen per KI-Prompt erstellt worden ist, ist wirklich mehr als erstaunlich. Schaut euch dazu einfach einmal das unten eingebundene Promo-Video an.

Google zeigt mit Gemini Flow, wie weit die KI-Videogeneratoren schon heute gekommen sind und wo die Reise noch hingehen soll – nämlich zu den richtig großen Projekten. Aktuell tüftelt man noch an der Zuverlässigkeit der Veo-Generatoren und hat dabei mit den jüngsten Updates große Schritte gemacht: Kamerafahrten mit Veo 2, Referenzbilder mit Veo 2 und endlich Tonfilme mit Veo 3. Mittlerweile beschäftigt man sich schon mit Details und wenn das erst einmal perfektioniert ist, steht der Nutzung in der großen Filmwelt nichts mehr im Wege.









Ich bin selten beeindruckt, aber im Fall von Gemini Flow bin ich es wirklich. Nicht nur, welche Szenerien von der Gemini-KI mittlerweile generiert worden, sondern vor allem der Realismus und die Anpassungsfähigkeiten haben mir ein mehrfaches „Wow“ entlockt. Die Nutzer können den Film jederzeit anhalten, ihre Regie-Anweisungen eintippen und schon wird die Szenerie geändert, die Figur adaptiert, die Handlung angepasst und der Film kann eine neue Wendung bekommen. Schaut euch dazu obiges Video einmal an.

Natürlich ist das eine Werbevideo und wir wissen nicht, wie viel der gezeigten Möglichkeiten tatsächlich bereits verfügbar sind. Aber ich gehe davon aus, dass die KI all das gezeigte schon heute leisten kann. Wie lange wird es wohl noch dauern, bis der erste vollständig KI-generierte Kinofilm entstanden ist? Es wäre ein ähnlicher Meilenstein wie der erste abendfüllende Zeichentrickfilm (Schneewittchen) oder der erste vollständig animierte Kinofilm (Toy Story). Doch diesmal geht es nicht um qualitative oder technische Meilensteine, sondern um einen echten Paradigmentwechsel.

Wenn Hollywood in das Arbeitszimmer einzieht, wird die gesamte Branche extrem verkleinert. Schauspieler brauchen wir nicht mehr, Maskenbildner auch nicht, Licht, Kamera, teure Drehorte, Requisiten,… alles nicht mehr notwendig. Ein Blockbuster muss dann auch nicht mehr 250 Millionen Dollar kosten – es reicht ein 250 Dollar-Abo bei Google One. Aber kann es dann noch die wirklich guten Filme mit viel Liebe zum Detail geben, wenn „Hinz und Kunz“ sich einen Kinofilm zusammenklicken können? Es wird eine solch gigantische Schwemme geben, dass die echten Perlen untergehen.

Das ist natürlich etwas überspitzt gesagt, aber wir haben diesen Weg eingeschlagen und trotz aller Begeisterung für diese Filmtechnologie weiß ich nicht, ob mir das gefällt…

» Das sind Googles neue Bildgeneratoren und Videogeneratoren

