Android Update: Neue Beta startet, alle Neueurungen in Android 16, Android-Desktopmodus und Android Auto

Die erste Android-Woche im Juni geht zu Ende und war nach der Nachrichtenflut in den letzten Wochen diesmal deutlich ruhiger – aber nicht weniger interessant. Wir haben euch alle Android 16-Neuerungen gezeigt, den Android-Desktopmodus erklärt, über die neue Beta berichtet und natürlich über das Android Auto-Update. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



In den letzten drei Wochen konnten wir uns vor Android-News gar nicht retten, doch zum Start in den Juni ist Googles Entwicklern zunächst das Material ausgegangen. Dennoch konnten wir über Android 16, Android 16 QPR1 sowie Google Maps in Android Auto und natürlich den Android-Desktopmodus beichten. Es war dennoch einiges interessantes los in der Android-Welt und wir haben euch natürlich wie gewohnt zeitnah über alles Wichtige informiert. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht, für mehr Details bitte auf die jeweiligen Artikel klicken.

Die wichtigsten Neuerungen in Android 16

Google hätte das neue Betriebssystem Android 16 eigentlich schon in dieser Woche veröffentlichen sollen, doch daraus ist bisher nichts geworden. Um euch die Wartezeit zu verkürzen, fassen wir im verlinkten Artikel alle wichtigen Neuerungen in Android 16 zusammen, die sich in den Vorabversionen gezeigt haben. Die Liste ist wirklich lang und umfasst Verbesserungen und Neuerungen in allen relevanten Bereichen.

» Das sind die wichtigsten Neuerungen in Android 16

So funktioniert der neue Android-Desktopmodus

Mit Android 16 wird Google den neuen Desktopmodus endlich offiziell starten. Vermutlich erst mit Android 16 QPR Beta 1.1 in vollem Umfang, aber dennoch erklärt man diesen schon jetzt. Ein neuer Beitrag zeigt uns, dass sich der Desktopmodus je nach genutztem Quellgerät anders verhalten kann. So gibt es einen riesigen Unterschied zwischen Smartphone und Tablet, der zumindest in der ersten Ankündigung ohne eigene Nutzung kaum nachvollziehbar ist.

Google Maps Navigation hinter dem Android Auto-Lenkrad

Die Google Maps Navigation kann sich unter Android Auto jetzt bei ersten kompatiblen Fahrzeugen über noch mehr Fläche freuen, die sie bespielen kann. Die Navigationsanweisungen kommen auf das Display hinter dem Lenkrad und müssen somit nicht mehr nur den Platz auf dem Haupt-Display einnehmen, sondern eben auch auf dem zweiten Bildschirm der Multiscreen-Anwendung.

» Lenkrad-Display von Google Maps in Android Auto erhält Update

Google veröffentlicht Android 16 QPR1 Beta 1.1

Auf Android 16 warten wir nach wie vor, doch Android 16 QPR1 macht schon den nächsten Schritt und wird jetzt in der zweiten ersten Beta auf die Pixel-Smartphones gebracht. Es ist die zweite Version der ersten Ausgabe, die eine ganze Reihe von bestehenden Problemen behebt.

» Neue Android 16 QPR1 Beta 1.1 startet

