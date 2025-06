Pixel 10: Googles neue Smartphones verzögern sich – neue Termine für Präsentation und Verkaufsstart (Leak)

In diesen Tagen gibt es viele Leaks rund um die Pixel 10-Smartphones, die in den allermeisten Fällen wirklich treffsicher sind und uns die neuen Geräte zeigen bzw. deren technische Daten verraten. Doch beim geplanten Release-Datum ist man sich offenbar nicht ganz einig, denn jetzt gibt es innerhalb einer Woche bereits den dritten Termin. Google wird die Pixel 10-Smartphones wohl leicht verzögern.



Nachdem Google die Pixel-Smartphones acht Jahre lang stets im Oktober im Rahmen eines ‚Made by Google‘-Events vorgestellt hatte, wurde der Termin im vergangenen Jahr recht überraschend auf den August vorgezogen. Es war eine Gesamtverschiebung im Smartphone-Bereich, denn auch der Android-Release wurde vorgezogen, sodass der große Update-Knall vom Oktober in den August gewandert ist. Das ist in diesem Jahr nicht anders, sowohl bei Android 16 als auch den Pixel-Smartphones.

Erst vor zwei Tagen hatten wir über den geplanten Verkaufsstart der Pixel 10-Smartphones berichtet – nämlich der 13. August für die Präsentation und der 20. August für den Marktstart. Jetzt hat sich der Leaker selbst korrigiert und das Datum noch einmal nach hinten verschoben. Laut dessen Angaben hat es wohl just in dieser Woche Google-intern eine Verschiebung gegeben, sodass die zuvor genannten Daten nicht mehr korrekt sind.

Die neuen Daten lauten: Die Pixel 10-Smartphones werden am 20. August vorgestellt und werden am 28. August in den Verkauf starten, dazwischen soll es die übliche Vorbestellerphase geben. Alle vier Smartphones Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL und Pixel 10 Pro Fold sollen gleichzeitig vorgestellt und auf den Markt gebracht werden. Erst vor wenigen Tagen stand übrigens sogar eine Pixel 10-Präsentation im Juni im Raum. Doch wenn überhaupt, wird es diese nur für die Pixel Superfans in sehr kleinem Rahmen geben.

Nach wie vor ist nur die Rede von den Pixel 10-Smartphones, doch wir erwarten parallel dazu die Präsentation und den Verkaufsstart der Pixel Watch 4. Über diese ist bisher kaum etwas bekannt, aber der Release mehr oder weniger Formsache.

