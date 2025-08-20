Pixel Watch 4: Das sind Googles neue KI-Smartwatches – alle Infos vor der Präsentation (Specs, Preise, Fotos,…)

In wenigen Stunden lädt Google zum jährlich ‚Made by Google‘-Event, das sich auch in diesem Jahr hauptsächlich um die Pixel-Produkte geht und als zweites großes Highlight die Pixel Watch 4 hervorbringen wird. Viele Nutzer warten schon gespannt auf die erste KI-Smartwatch aus dem Hause Google, die in diesem Jahr große Schritte machen dürfte. Hier findet ihr alle bekannten Infos, um euch auf die Präsentation einzustimmen.



Mit dem Einstieg in die vierte Generation wird auch die Pixel Watch von der KI-welle erfasst, denn Google wird Gemini selbstverständlich sehr tief integrieren. Mittlerweile wissen wir auch, dass Google gar von einer „für Gemini entwickelten KI-Smartwatch“ spricht. Deutlicher kann man gar nicht machen, wohin die Reise für die Smartwatch geht, die in den vergangenen Jahren eher den Fokus auf Fitness und Smartphone-Anbindung gelegt hat.

Auch in diesem Jahr wird es zwei Größen mit jeweils zwei Ausstattungsvarianten geben, wobei keine Überraschung mit dabei ist.

Diese Pixel Watch 4-Modelle kommen

Pixel Watch 4 41mm (LTE)

Pixel Watch 4 41mm (Wifi)

Pixel Watch 4 45mm (LTE)

Pixel Watch 4 45mm (Wifi)

Pixel Watch 4 Spezifikationen

SoC: Snapdragon W5

Akku: 327 mAh (41mm) | 459 mAh (45mm)

Akkulaufzeit: 30 Stunden (41mm) | 40 Stunden (45mm)

Display Actua 360 mit bis zu 3000 Nits

Über Smartwatches sind im Allgemeinen nur sehr wenige Spezifikationen bekannt, das gilt auch für die Pixel Watch 4 – aber das ist meist auch gar nicht interessant. Dafür gab es zuletzt einen großen Schwung an Infografiken, die die Stärken der Smartwatches zeigen. Wir haben sie euch im Folgenden allesamt eingebunden.









Pixel Watch 4 Stärken und Spezifikationen









Viele neue Bilder von der Pixel Watch 4









Die Google Pixel Watch 4 soll in den Farben Schwarz (Obsidian), Gold, Grau (Moonstone) sowie Silber verfügbar sein. Mehr Informationen zu den Farben und den Bändern bekommt ihr in diesem Artikel. Die meisten geplanten Farben könnt ihr auf obigen Renderbildern sehen, aber den Hauptteil macht bei einer Smartwatch ohnehin das jeweilige austauschbare Band aus. Auch die Bänder sollen in diesem Jahr in vielen neuen Farben erscheinen.

Verkaufsstart und Verkaufspreise

Google wird die Smartwatches heute Abend ab 19:00 Uhr im Livestream vorstellen und wollte diese eigentlich schon am 28. August auf den Markt bringen. Doch daraus wird wohl nichts, denn wie jüngst bekannt geworden ist, soll sich der Verkaufsstart bis auf den 9. Oktober verzögern. Erneut bestätigt ist das bisher nicht, widerlegt aber auch nicht. Daher wissen wir es noch nicht mit Sicherheit. Auch die Verkaufspreise sind mittlerweile bekannt geworden.

Pixel 4 41mm LTE: 499 Euro

Pixel 4 41mm Wifi: 399 Euro

Pixel 4 45mm LTE: 549 Euro

Pixel 4 45mm Wifi: 449 Euro

In den folgenden verlinkten Artikel findet ihr bei Interesse noch viele Infos zum neuen Ladesystem sowie der erstmaligen Reparierbarkeit der Smartwatch.

