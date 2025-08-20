Gemini: KI-ChatBot erinnert sich jetzt auch an ältere Konversationen – Personalisierung startet für erste Nutzer

Viele Nutzer dürften mittlerweile regelmäßig mit dem KI-ChatBot Gemini kommunizieren, der zu allen denkbaren Themen befragt werden kann. Jetzt zieht eine schon vor längerer Zeit angekündigte neue Form der Personalisierung ein, auf die gerade die regelmäßigen Nutzer lange gewartet haben: Gemini kann sich nun optional an vergangene Konversationen erinnern und die daraus gewonnen Informationen nutzen.



KI-ChatBots wie Gemini geben eine umfassende Intelligenz vor, doch wenn es um die einfachsten Dinge geht, können sie manchmal versagen. Das gilt vor allem für Informationen, die man dem ChatBot immer wieder erneut mitteilen muss. Zwar besitzt Gemini seit einigen Monaten ein neues Langzeitgedächtnis und kann sich nach Aufforderung Dinge merken und wieder abrufen, aber das erfordert eben eine gewisse Vorarbeit und Pflege durch den Nutzer.

Jetzt wird eine neue Funktion für US-Nutzer (und schon bald weltweit alle Nutzer) ausgerollt, mit der sich Gemini automatisch wichtige Informationen merkt und diese in den KI-Hinterkopf packt. Dabei geht es nicht nur um harte Fakten, sondern auch um ganz banale Dinge wie eure Lieblings-Actionfigur oder was ihr zuletzt gern gegessen habt. Also Dinge, die ihr Gemini vielleicht einmal nebenbei mitgeteilt habt, ohne es per Aufforderung im KI-Gedächtnis zu speichern.

Diese Informationen können von Gemini automatisiert dazu verwendet werden, Antworten von Anfang an zu personalisieren. Das führt laut der Ankündigung zu natürlicheren und relevanteren Gesprächen, als würden die Nutzer mit einem Partner zusammenarbeiten bzw. kommunizieren, der bereits auf dem Laufenden ist. Im Folgenden zeigen wir euch einige Beispiele für diese Funktion.









Sie haben bereits über die Entwicklung der Kräfte der Figuren in Ihrem Lieblingscomic gesprochen. Wenn Sie Gemini nun bitten, „ein einzigartiges Motto für eine Geburtstagsparty zu entwickeln“, könnte er Ihnen eine Feier rund um Ihre Lieblingsfigur vorschlagen, inklusive thematisch passendem Essen und einer individuellen Fotokabine mit Requisiten.

Sie haben Gemini bereits um Zusammenfassungen der neuesten Sachbuchempfehlungen von BookTok gebeten. Wenn Sie Gemini um eine Buchempfehlung bitten, schlägt Gemini Ihnen möglicherweise Bücher mit ähnlichen Themen vor, die Sie bereits besprochen haben, und liefert sogar beliebte Zitate für Ihre Social-Media-Beiträge.

Sie haben Gemini bereits zum Brainstorming für einen YouTube-Kanal zur japanischen Kultur genutzt. Wenn Sie nach „neuen Inhaltsideen basierend auf meinen Interessen“ fragen, schlägt Gemini möglicherweise ein Videothema wie „Mein erster Versuch …“ vor. Dabei filmen Sie sich selbst beim Ausprobieren eines neuen japanischen Gerichts, eines traditionellen Handwerks (wie Origami oder einer Teezeremonie) oder sogar eines neuen Spiels aus Japan.

Dieses neue Feature wird ab sofort für alle US-Nutzer bei Verwendung des Modells Gemini 2.5 Pro ausgerollt und sollen im Laufe der nächsten Wochen für alle Nutzer weltweit und auch bei Verwendung des Modells Gemini 2.5 Flash verfügbar sein. Diese neue Option ist standardmäßig aktiviert, damit Gemini von Beginn an relevantere Antworten liefert. Ihr könnt das auch jederzeit deaktivieren: Geht dazu einfach zu den Einstellungen in der Gemini-App und wählt „Persönlicher Kontext“ und dann „Ihre vergangenen Chats mit Gemini“ aus.

