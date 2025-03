Gemini: Neue kostenlose Funktion bringt persönliches Fakten-Gedächtnis – so könnt ihr es optimal nutzen

Um die Personalisierung des KI-ChatBots Gemini weiter voranzutreiben, hat Google vor wenigen Tagen eine neue kostenlose Funktion für alle Nutzer gestartet, die bei aktiver Verwendung sehr hilfreich sein kann: Gemini kann sich nun Informationen merken, diese wiedergeben, in Kombination mit passenden Anfragen verwenden und somit treffsicherere Antworten geben. Wir zeigen euch, wo ihr diese gespeicherten Informationen finden könnt.



KI-ChatBots geben sich während einer Konversation gerne allwissend und können auf gigantische Fakten- und Informations-Datenbanken zurückgreifen, doch wenn es um wirklich simple Dinge geht, steigen sie oftmals aus. Wer Gemini schon einmal einen Fakt über sich selbst mitgeteilt hat und diesen später wieder abrufen wollte, musste sich wundern, dass die Information nicht selten schon nach wenigen Sätzen wieder vergessen worden ist. Doch damit ist jetzt Schluss, denn Gemini kennt nun gespeicherte Informationen über die Nutzer.

Seit dem Rollout der neuen Funktion vor wenigen Tagen ist Gemini nun dazu in der Lage, die von den Nutzern gemachten Angaben zu speichern und dauerhaft als Information im persönlichen Gedächtnis zu hinterlegen. Gemini wird die mitgeteilten Angaben, Fakten, Informationen, Vorlieben oder sonstigen Details nicht mehr vergessen, sondern im persönlichen Bereich ablegen. Diese Informationen müssen aber nicht nur textlich oder verbal wieder herausgekitzelt oder mitgeteilt werden, sondern finden sich auch übersichtlich in den Gemini-Einstellungen.

Im Bereich „Informationen, die Gemini auf deine Bitte hin gespeichert hat“ findet ihr alle Angaben in der Übersicht. Wart ihr in den letzten Tagen mitteilsam, könnten sich dort schon hinterlegte Informationen befinden. Falls nicht, lassen sich direkt an dieser Stelle neue Einträge hinzufügen. Diese werden einfach per Textfeld mitgeteilt, verarbeitet, derzeit noch automatisch auf Englisch übersetzt und anschließend aufgelistet. Die Einträge lassen sich sowohl bearbeiten als auch löschen.









Innerhalb der Optionen heißt es, „Wenn du Angaben zu deinem Leben und deinen Interessen machst, erhältst du hilfreichere Antworten. Du kannst entweder hier neue Informationen hinzufügen oder Gemini während eines Chats bitten, sich etwas zu merken.“ Bei mir hat das in der Vergangenheit kaum funktioniert und oftmals auch nur bei Anfragen in englischer Sprache. Kein Wunder, denn auch die Fakten werden in englischer Sprache übersetzt. Vermutlich sind das nur Startschwierigkeiten, denn die Oberfläche und die Ankündigung der neuen Funktion gibt es auch auf Deutsch.

Damit ihr euch den praktischen Nutzen dieser Funktion vorstellen könnt, hat Googles Gemini-Team noch eine Reihe von Beispielen parat:

Drück dich einfach und verständlich aus und vermeide Fachausdrücke

Ich ernähre mich vegetarisch, schlag daher bitte keine Rezepte mit Fleisch vor

Übersetze deine Antwort am Ende ins Spanische

Gib bei der Reiseplanung die täglichen Kosten an

Ich kann nur JavaScript-Code schreiben

Ich bevorzuge kurze und präzise Antworten

Ich denke, damit sollte die Nutzung klar sein. Natürlich lassen sich diese Anfragen bei jeder Angabe überschreiben und auch temporär ignorieren. Ihr schränkt euch also nicht ein, sondern schärft lediglich die Qualität der ersten Antwort.

» Gemini: Starke Personalisierung kommt – ChatBot soll auf Suchverlauf, Google Fotos und YouTube zugreifen

» Gemini: Google öffnet den KI-ChatBot nun für alle Nutzer – lässt sich ohne Login und Google-Konto verwenden

Letzte Aktualisierung am 2025-03-22 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!