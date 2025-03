Google Assistant: Einstellung wird von Google als Erfolg verkauft – aber warum hat das so lang gedauert?

Einigermaßen überraschend hat Google vor gut einer Woche die Einstellung des Google Assistant angekündigt, der noch in diesem Jahr seinen Weg auf den ewigen Google-Friedhof antreten soll. Ganz unerwartet kam das natürlich nicht, denn die Einstellung hat sich schon seit langer Zeit abgezeichnet und wurde Google-typisch auch auf Nachfrage immer wieder abgestritten. Selbst jetzt verkauft man das positiv, hat aber dennoch endlich den richtigen Schritt getan.



Es ist nicht nur der Google Assistant: Die Weiterentwicklung der smarten Sprachassistenten stockt bei allen Herstellern seit Jahren, doch den großen Neustart wollte bisher kein Unternehmen gehen. Vom Google Assistant über Siri bis Alexa dümpeln die Assistenten vor sich hin und habe sich nicht nur von der KI überholen lassen, sondern dürften auch das Interesse der breiten Nutzerschaft eingebüßt haben. Amazon will Alexa in Kürze den großen Neustart spendieren, Microsoft ist mit Cortana ganz ausgestiegen, Apple kommt bei Siri nicht voran und Samsung mit Bixby – ja, was machen die eigentlich?

In Mountain View hat man sich für den Google-typischen Weg entschieden: Das Produkt vor sich hindümpeln lassen und parallel dazu einen Nachfolger entwickeln. Eigentlich eine gute Strategie, wenn man diese denn auch nach außen kommunizieren würde, doch das wird leider immer wieder vergessen und macht das Standing für die jeweiligen Produkte sicherlich nicht leichter. Der Google Assistant wurde immer schlechter, aber gleichzeitig bot Gemini nicht den vollen Funktionsumfang. Als Nutzer kann man daher mit beiden nicht zufrieden sein und wechselt eher zur Konkurrenz. Glück für Google, dass auch diese keine besseren Leistungen bot.

Schon seit dem Start von Gemini für Android im Frühjahr 2024 muss allen Beobachtern klar gewesen sein, dass der Google Assistant keine Zukunft mehr hat. Denn Gemini konnte von Beginn an den Assistant am Smartphone ersetzen, die App mehr oder weniger verdrängen und auch die Kontrolle über das magische Keyword „Hey Google“ übernehmen. Wer konnte da noch glauben, dass die beiden dauerhaft parallel existieren können? Auch die Tatsache, dass sich Gemini in den ersten Monaten funktionell auf den Google Assistant stütze, sprach eher GEGEN als FÜR den Assistant.









Google verkauft Assistant-Einstellung positiv

Obwohl es keinerlei Weiterentwicklung gegeben hat, gab es vom Assistant-Team die üblichen Durchhalteparolen mit den angeblich spannenden Funktionen für die Zukunft. Auch als das gesamte Assistant-Team mehr oder weniger aufgelöst und unter das Dach von Gemini gewandert ist, hat man das als interessante Entwicklung und Investition in die Zukunft des Google Assistant verkauft. Dass diese Zukunft in einem ganz anderen Produkt stattfindet, fiel dabei natürlich unter den Tisch.

Selbst in der Ankündigung der Einstellung verkauft man es noch es positiv. Zwar hat man eine lange Liste mit eingestellten Google Assistant-Funktionen veröffentlicht, die kaum noch eine sinnvolle Nutzung des Assistenten ermöglicht, gibt aber dennoch folgendes Statement ab: „Wir nehmen einige Änderungen vor, um die Nutzerfreundlichkeit weiter zu verbessern. Unser Fokus liegt dabei auf Qualität und Zuverlässigkeit. So wird die geräteübergreifende Nutzung von Assistant noch leichter. Wir arbeiten kontinuierlich daran, Google Assistant noch nützlicher zu machen. Dabei legen wir großen Wert auf die Nutzerfreundlichkeit und investieren in die zugrunde liegende Technologie, um sie weiter zu optimieren.“

Der Google Assistant wird also eingestellt, aber soll dennoch besser werden. Spätestens an diesem Punkt sollte man bemerken, dass Googles PR-Aussagen keinerlei Bedeutung zuzumessen sind. Warum man nicht ganz klar kommuniziert, und zwar bevor es praktisch die gesamte Nutzerschaft selbst bemerkt hat, dass der Assistant eingestellt und durch den Heilsbringer Gemini ersetzt wird.

Aber besser spät als nie und so darf man sich als Assistant-Nutzer jetzt eigentlich darüber freuen, dass das Trauerspiel bald beendet und hoffentlich zeitnah durch ein gut funktionierendes Gemini ersetzt wird.

