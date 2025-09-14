Google Fotos: Das ist Googles neue KI-Bildbearbeitung – sprechen statt wischen für Pixel-Smartphones (Videos)

Das Team von Google Fotos stellt die Bildbearbeitung seit einiger Zeit in den Mittelpunkt und liefert in recht kurzen Abständen Neuerungen, die den Nutzern die Bildmanipulation erleichtern. Nachdem kürzlich der magische Editor mit smarten Vorschlägen erweitert und auch die Oberfläche angepasst wurde, startet jetzt eine ganz neue KI-Bildbearbeitung für Pixel-Nutzer. Diese kommt praktisch vollständig ohne manuelle Steuerung aus.



Die Google Fotos Bildbearbeitung wurde nach mehreren Jahren erst mit dem „Magischen Editor“ aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt und hat seitdem erheblich an Fahrt aufgenommen – natürlich dank KI. Schrittweise hat man die Bildbearbeitung in diesem Jahr überarbeitet und jetzt läuft all das in einem etwas größeren Neustart zusammen. Dieser kommt zwar noch nicht bei allen Nutzern, aber als Pixel-Fan ist man wie üblich der erste Profiteur.

Wir hatten euch die neue KI-Bildbearbeitung in Google Fotos hier im Blog schon ausführlich vorgestellt, die sich hauptsächlich darauf bezieht, den Nutzern die Anpassungen vorzuschlagen oder die Auswahl von Elementen und deren empfohlene Bearbeitungen so leicht wie möglich zu machen. Das sollte mittlerweile bei allen Nutzern angekommen sein und es ermöglichen, Hintergründe auszutauschen, Objekte zu verschieben, zu entfernen oder weitere Anpassungen vorzunehmen.

Seit dieser Woche wird die neue aufgeräumte Oberfläche der Bildbearbeitung ausgerollt, die auch die neuen KI-Funktionen an einer zentralen Stelle positioniert. Für Pixel-Nutzer geht es schon wieder einen Schritt weiter, denn diese können in einem ganz neuen Bereich jetzt Bilder per Spracheingabe bearbeiten, ohne dass eine manuelle Bearbeitung oder gar die Auswahl von Bereichen notwendig wäre. Wir stellen es euch vor.









Die größte Schwierigkeit der Bildbearbeitung ist es heute nicht mehr, die einzelnen Aktionen und Effekte anzuwenden, sondern sich überhaupt für diese zu entscheiden oder die nicht ganz so optimalen Bereiche auszumachen. Wer einfach kein Auge dafür hat, da sehe ich mich zum größten Teil selbst, kann die neue Hilfestellung auf den Pixel-Smartphones sehr gut benötigen. Denn es sind keine Kenntnisse mehr notwendig. Alles was die Nutzer tun müssen, ist Gemini die Änderungen oder einfach den Optimierungswunsch mitzuteilen.

Fotos per Prompt oder Spracheingabe bearbeiten

In Google Fotos befindet sich auf den Pixel-Smartphones unter jedem Bild im Editor ein neues Promptfeld, hinter dem Gemini auf den Einsatz wartet. Man kann den Bearbeitungswunsch dort eintippen, kann diesen aber auch einfach verbal aufsagen – was gerade bei einem Foto mit dem Blick fürs Detail sicherlich die einfachere Variante ist. Im Beispiel könnt ihr sehen, dass das Bild aufgehellt werden soll, der Himmel zur Auflockerung des Motivs mit leichten Wolken versehen werden soll und die Sonnenreflexionen aus dem Bild entfernt werden sollen – allen nur in einem Prompt.

Selbst das Entfernen von Objekten ist mit nur einer Ansage möglich. Ebenso die automatische Optimierung von alten eingescannten Fotos, die oftmals sowohl durch den Scan als auch ihre Originalqualität nicht in bester Verfassung vorliegen. Im folgenden Video könnt ihr das sehen.









Dank der starken Gemini-KI innerhalb von Google Fotos laufen alle notwendigen Schritte für eine solche Bearbeitung im Hintergrund ab, ohne dass man als Nutzer eingreifen müsste. Angefangen bei der Bilderkennung für die Auswahl der Objekte, dann bei der Feststellung, was dem Nutzer nicht gefallen könnte, bis hin zum Freistellen, entfernen, austauschen oder sonstigem Anpassen. Auch das Generieren von neuen Inhalten mit passender Farbgebung, Schattierung oder anderen Abhängigkeiten erfolgt innerhalb eines Schritts. Alles läuft innerhalb von Sekunden im Hintergrund ab und präsentiert den Nutzern das fertige neue Motiv.

Und wer überhaupt kein Blick für schöne Fotos hat, aber einfach nur sieht, dass das Bild nicht gut aussieht, kann natürlich keine entsprechenden Wünsche oder Details äußern. Daher reicht es dann auch, Gemini mit „make it better“ mitzuteilen, dass die KI selbst Probleme oder nicht ganz optimale Bereiche erkennen und verbessern soll. Im Laufe dieser Optimierungen kommt dann vielleicht doch noch die ein oder andere Idee vom Nutzer.

Die neuen Funktionen starten zunächst mit den Pixel 10-Smartphones, sollen aber schon bald auch für alle anderen Nutzern schrittweise ausgerollt werden.

Letzte Aktualisierung am 2025-09-10 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

[Google-Blog]