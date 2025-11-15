YouTube Music: Musik einfach herunterladen – so könnt ihr einzelne Songs zur Offline-Nutzung speichern

Sowohl in der Browser-Version als auch in der Android-App von YouTube Music gibt es seit längerer Zeit eine Downloadfunktion, mit der sich einzelne Stücke zur Offline-Wiedergabe herunterladen lassen. Diese Funktion ermöglicht es, die zuvor heruntergeladenen Titel und Playlisten auch ohne eine aktive Internetverbindung abspielen zu können. Wir zeigen euch, wie diese Premium-Funktion nutzbar ist und welche Einschränkungen es gibt.



Es gab Zeiten, in denen das Musikhören eine Offline-Geschichte war – auch am Computer. Diese Zeiten sind natürlich längst vorbei, denn „das bisschen Daten“ beim Musikstreaming belastet die Leitung kaum noch spürbar. Kein Wunder, dass die meisten Songtitel heute gestreamt werden, was bei einer aktiven Internetverbindung sehr komfortabel ist. Doch sobald diese ausfällt, wird es still. Es sei denn, ihr habt YouTube Music und nutzten deren Offlinefunktion.

Mit dem Download-Feature lassen sich die wichtigsten Songs temporär im Zwischenspeicher halten, auf den die YouTube Music-App zugreifen kann. Allerdings funktioniert das nicht so, wie man sich das im ersten Moment vielleicht vorstellen würde. Denn natürlich könnt ihr keine MP3-Dateien oder ein ähnliches modernes Format herunterladen – sonst würde die Musikindustrie wohl sehr schnell bei Google aufs Dach steigen. Stattdessen werden lediglich die Daten in den App-Cache geladen, der nicht extern ausgelesen werden kann. Ohne die dazugehörige App, in diesem Fall YouTube Music, könnt ihr mit diesen Daten nicht viel anfangen. Der Download ist daher eher als aktiv nutzbarer Cache zu bezeichnen.

Doch weil man den Browser-Zwischenspeicher vielleicht nicht zu sehr füllen möchte, funktioniert die Downloadfunktion von YouTube Music nicht automatisch auf Basis beliebter Songs – so wie das zum Teil am Smartphone der Fall ist -, sondern muss manuell angestoßen werden. Ihr könnt selbst auswählen, welche Songs heruntergeladen und lokal im Computerbrowser vorgehalten werden sollen.









So könnt ihr Songs herunterladen

Um einen Song herunterzuladen, müsst ihr nur einen kleinen Schritt befolgen: Wählt dafür einfach den gewünschten Songtitel an der Oberfläche oder im Einzelplayer aus. Dann tippt ihr auf das Kontextmenü des Titels (das Drei-Punkte-Menü) und wählt dort den Eintrag „Herunterladen“ aus. Der Download bzw. das Verschieben des Stücks in den Cache startet sofort und sollte innerhalb weniger Sekunden abgeschlossen sein.

Hier findet ihr eure heruntergeladenen Titel

Alle heruntergeladenen Titel landen in der Download-Playlist, die automatisch erstellt wird. Ihr findet dieser in eurer YouTube Music-Mediathek unter dem Reiter „DOWNLOADS“. Derzeit gibt es nur eine einzige Playliste, in Zukunft wird man das aber sicherlich etwas komfortabler gestalten.

Wichtige Infos zur Downloadfunktion

Die Download-Funktion steht nur für YouTube Premium-Abonnenten bereit

Die Songs bleiben 30 Tage Offline verfügbar. Innerhalb dieser Zeit müsst ihr mindestens einmal eine Internetverbindung haben, die für eine Verlängerung sorgt. Die Verfügbarkeit endet also 30 Tage nach der letzten Internetverbindung

Einzelne Titel lassen sich derzeit nicht aus dem Cache löschen, es kann nur der gesamte Offlinespeicher geleert werden

Letzte Aktualisierung am 2025-11-14 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.