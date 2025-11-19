Google TV: Neue Hauptnavigation für Smart TVs wird ausgerollt – bringt aufgeräumtes Design (Screenshots)

Das Betriebssystem Google TV (Android TV) hat schon einen langen Weg hinter sich, der mehrfach neue Anläufe auf Smart TVs und Streaminggeräten mit sich gebracht hat. Mittlerweile ist das Design recht gefestigt, aber dennoch gibt es die üblichen Verbesserungen im Detail: Nach mehreren Monaten Testphase wird jetzt eine neue Hauptnavigation ausgerollt, die sowohl optische als auch strukturelle Änderungen mit sich bringt.



Auf dem Homescreen von Google TV finden sich viele Inhalte, die von den vorgeschlagenen Filmen und Serien über Apps bis zu alternativen Inhalten reichen – es ist die erste Anlaufstelle auf der Smart TV-Plattform. Weil sich die Oberflächen vieler Streamingplattformen mittlerweile sehr ähnlich sind und eine feste Grundstruktur etabliert wurde, wird es in absehbarer Zeit keine größeren Umbauten ergeben. Bei der Hauptnavigation sehen Googles Designer aber noch Potenzial und rollen jetzt eine neue Oberfläche aus.

Die Leiste am oberen Rand besteht nach dem Update nur noch aus den drei Punkten Home – ehemals der „Für dich“-Bereich, Live für die entsprechenden Inhalte sowie einen Tab für die Apps. Die Suchfunktion ist ebenfalls als Icon vor diesen drei Einträgen enthalten. Beim ersten Start nach dem Update gibt es einen entsprechenden Hinweis, so wie ihr das auf den Screenshots hier im Artikel sehen könnt.

Aber auch im Konto-Menü gibt es Neues, denn dieses wird passend dazu ebenfalls umgebaut und hält eine ganze Reihe von Funktionen bereit. Am oberen Rand gibt es den gerade am Smart TV sicherlich häufig verwendeten Kontowechsel. Darunter folgen die persönlichen Bereiche wie die Watchlist, die zuvor in der Hauptnavigation befindliche Bibliothek sowie die weiteren Services und Einstellungen. Das wirkt ziemlich aufgeräumt.

An anderer Stelle gibt es keine Änderungen, sodass sich die Nutzer zunächst nur in der Hauptnavigation umgewöhnen müssen. Bisher taucht es nur in wenigen Konten als serverseitiges Update auf, ein breiterer Rollout ist aber zu erwarten.

[9to5Google]

