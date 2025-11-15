Pixel: Google startet zwei neue Apps für viele Smartphones – Feature Drop bringt Themenpakete und Tagebuch

Google hat in dieser Woche das Pixel Feature Drop veröffentlicht, das neben vielen neuen Funktionen und Verbesserungen gleich zwei Besonderheiten im Gepäck hatte, die es so schon länger nicht mehr gegeben hat: Es wurden gleich zwei neue Pixel-Apps gestartet, die in ganz unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind: Eine App für die Anpassung der Smartphone-Oberfläche und eine Tagebuch-App.



Es gab Zeiten, in denen neue Google-Apps fast zum Wochentakt gehörten – allerdings sehr oft mit überschaubarer Lebensdauer. Heute hat man andere Ansprüche und startet erst dann neue Apps, wenn diese weitestgehend zu den Kernfunktionen gehören und sinnvolle Erweiterungen für Smartphone-Nutzer mitbringen. Das kann man sicherlich bei beiden Neuzugängen behaupten, die wir euch hier in Kurzform vorstellen.

Themenpakete

Vermutlich aufgrund von Lizenzvereinbarungen hat Google schon am 4. November die neue Pixel Themenpakete-App veröffentlicht, die aber erst in dieser Woche angekündigt wurde: Die neue App soll alle visuellen Anpassungsmöglichkeiten von Android zusammenfassen und das komplette Theming in nur einem Schritt austauschen können. Dazu gehört das Hintergrundbild, die Farbgebung, das verwendete Icon Packs, die Sounds, GIF-Animationen und sogar Gboard-Hintergründe.

An den Start geht die App mit Themenpaketen rund um den Kinofilm Wicked, für den man drei Sammlungen erstellt hat. Im Laufe der Zeit sowie aus saisonalen Anlässen sollen weitere Pakete dazukommen.









Tagebuch

Ganz neu ist für viele Nutzer in dieser Woche das Pixel Journal Tagebuch gestartet. Eine App, die das klassische Tagebuch in die nächste Generation bringt und aufgrund der Möglichkeiten eher als ein persönliches Erlebnis-Tracking in Form eines privaten Social Networks bezeichnet werden können. Die App besteht aus einem Stream, der mit den Einträgen des Nutzers gefüllt ist und auch nur von diesem aufgerufen werden kann.

Jeder Eintrag kann grundsätzlich aus formatiertem Text bestehen, aber auch einen Titel erhalten, mehrere Bilder, eine Zeitangabe, es können Medien eingebunden und sogar Standorte integriert werden. Also alles was zu einem Erlebnis anfällt, vom Text über Bilder und Videos bis zum Ticket und dem Zielort, kann in dieser App abgelegt werden. Außerdem kann die KI zusätzliche Inhalte vorschlagen.

Die App ist vor zwei Monaten als Pixel 10 Exclusive gestartet und steht ab sofort auch für Pixel 9 und Pixel 8 zur Verfügung. Vermutlich kennen auch die meisten Pixel 10-Nutzer die App noch gar nicht und lernen sie erst jetzt durch die Ankündigung kennen.

