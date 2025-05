Google Chrome: Der Browser ändert eure Passwörter – neue Funktion für den Passwortmanager kommt (Video)

Der tief in den Chrome-Browser integrierte Passwortmanager sorgt nicht nur dafür, dass alle Zugangsdaten und Passkeys gespeichert und bequem abgerufen werden können, sondern will auch die Sicherheit erhöhen. Seit vielen Jahren gibt es die automatische Passwortüberprüfung und jetzt steht ein neues Feature vor dem Rollout, das irgendwo zwischen hilfreich und umstritten eingeordnet werden kann: Der Browser bzw. der Passwortmanager soll Nutzer-Passwörter automatisch ändern können.



Nutzer des Google Passwortmanager kennen die regelmäßige und automatische Überprüfung, die die hinterlegten Passwörter durchleuchtet und automatisch vor Unsicherheiten warnt. Seien es schwache Passwörter, häufig verwendete Passwörter oder wenn das eigene Kennwort in einem Datenleck aufgetaucht ist. Bisher war es so, dass die Nutzer über den Vorfall informiert wurden und darauf hingewiesen wurden, dass sie das Passwort ändern sollten. Im besten Fall gibt es noch einen Link zur entsprechenden Stelle auf der Webseite.

Jetzt steht eine neue Funktion vor dem Rollout, mit der der Passwortmanager auch die Aktualisierung automatisieren kann. Auf unterstützten Webseiten kann Google Chrome den Nutzern die Möglichkeit bieten, automatisch ein Ersatzpasswort zu generieren, ohne dass der Nutzer selbst eingreifen muss: Es wird ein neues sicheres Passwort generiert, dieses mit den entsprechenden Schnittstellen auf der Webseite geändert und das neue Kennwort natürlich auch im Passwortmanager selbst geändert. Für den Nutzer erfordert das nur einen zustimmenden Schritt ohne weitere Aktivität. Einfacher kann man das nicht machen.

Diese Funktion soll den Aufwand für den Nutzer reduzieren und dafür sorgen, dass der oftmals eher unbequeme Schritt der Passwortänderung durchgeführt wird und für mehr Sicherheit sorgen kann. Das ist sicherlich eine gute Sache, die aber auch schnell zum zweischneidigen Schwert werden kann. Denn als Nutzer verliert man praktisch die Kontrolle über seine Passwörter und ist auf eine gute Funktionalität des Google Passwortmanagers angewiesen. Sollte es bei der Änderung Probleme geben, ist man ganz schnell ausgesperrt und muss (wenn es möglich ist) aufwendige Zurücksetzungen durchführen.

Zwar dürften die meisten Nutzer auch heute nicht alle ihre Passwörter kennen, aber dennoch geht damit ein großes Stück Kontrolle verloren. Fraglich natürlich auch, wie man sich das plattformübergreifend vorgestellt hat. Denn wer am Desktop Chrome und am Smartphone Firefox, Safari & Co. oder eine App für die jeweilige Webseite verwendet, wird plötzlich ausgesperrt und kennt das Passwort nicht. Dennoch ist das sicherlich ein Feature, das hilfreich sein kann und schon in der ersten Demo recht aufdringlich daherkommt, sodass Chrome kaum davon Abstand nehmen wird.

