Android Update: Große Updates für Android Auto, neue Suchleiste, Android-Desktopmodus, XR-Demo und mehr

Die letzte Android-Woche im Monat Mai geht zu Ende und hat uns auch diesmal wieder eine ganz Reihe interessanter Neuerungen und Ankündigungen sowie Ausblicke gebracht. So stand überraschend Android Auto mit Ankündigungen im Fokus, es gab Ausblicke auf Android XR, eine neue Suchleiste und mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Google hat uns auch in dieser Woche wieder viele interessante Schlagzeilen rund um Android gebracht, das sich wieder stärker auf Android Auto konzentriert, mit XR auf einer neuen Plattform starten wird und von der neuen Suchleiste bis zu teureren Apps einiges mitbringt. Außerdem erklären wir Details zu den System Updates. Es war wirklich sehr viel los in der Android-Welt und wir haben euch natürlich wie gewohnt zeitnah über alles Wichtige informiert. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht, für mehr Details bitte auf die jeweiligen Artikel klicken.

Das sind die Möglichkeiten von Android XR

Mit Android XR wird Google schon bald eine ganze neue Plattform starten, die jetzt immer häufiger vorgestellt wird. Wir zeigen euch anhand einer ganzen Reihe von Beispielen, welche Möglichkeiten die Smart Glasses mit Android XR und Gemini bringen werden. Es tut sich schon jetzt einiges auf, was die erste Generation interessant machen dürfte.

» Google zeigt alle Möglichkeiten von Android XR

Android Auto kommt endlich wieder in Fahrt

Android Auto war natürlich nie weg, aber es ist in der Entwicklung etwas untergegangen und war längst nicht mehr so interessant und im Mittelpunkt. Das ändert sich gerade, denn von neuen Oberflächen über viele neue Apps und Möglichkeiten bis zum Start von Gemini (Live) ist einiges dabei, das in den nächsten Monaten für ganz neuen Schwung sorgen wird.

» Gemini Live und neue Apps für Android Auto









Android System Updates aktivieren oder deaktivieren

Wir zeigen euch, wie ihr die Google System Updates einfach aktivieren oder deaktivieren könnt.

» So könnt ihr die Google System Updates jetzt aktivieren oder deaktivieren

Android Auto erhält neuen Medienplayer

Android Auto wird einen neuen Medienplayer erhalten, der von Google jetzt präsentiert wurde und schon bald von App-Entwicklern adaptiert werden soll.

» Das ist der neue Medienplayer in Android Auto

Google erlaubt 5000 Dollar-Apps

Im Google Play Store können jetzt Apps mit einem Maximalpreis von bis zu 5000 Dollar vertrieben werden. Es gibt aber einige Voraussetzungen.

» Android-Apps dürfen jetzt bis zu 5.000 Dollar kosten

Android Auto erhält Videostreaming-Umschalter

Wer Videostreaming in Android Auto oder Android Automotive nutzt, soll das schon bald auch in einem automatisch gestarteten Audiomodus während der Fahrt tun können.

» Android Auto schaltet Videostreaming von Video auf Audio

Google erklärt Android 16 Desktopmodus

Google erklärt, wie sich der Android 16-Desktopmodus verhält, wenn dieser in Kombination mit einem Smartphone oder Tablet gestartet wird.

» So funktioniert der neue Android-Desktopmodus auf Smartphones und Tablets

Neue Android-Suchleiste kommt

Die Google-Suchleiste auf den Android-Homescreens verändert sich. Die neue Variante ist zweispaltig.

» Google-Suchleiste auf dem Android-Homescreen verändert sich









Das ist Gemini Live in Android Auto

Wir zeigen euch noch einmal anhand einer Reihe von Videos, wie sich Gemini Live in Android Auto verhalten wird und welche Möglichkeiten es schon mit der ersten Generation mitbringen soll.

» Hands-on mit dem neuen Gemini Live in Android Auto

Android trennt Benachrichtigungen und Schnelleinstellungen

Ein großer Umbau bei Android steht an, denn Google will die Benachrichtigungen und Schnelleinstellungen voneinander trennen. Jetzt zeigt sich das auf vielen Screenshots und es wird auch deutlich, dass die Nutzer diesen Modus selbst umschalten können.

» Google wird Android-Benachrichtigungen und Quick Settings mit Android 16 trennen

