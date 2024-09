Android 15: Cooldown-Funktion für Benachrichtigungen kommt – entschärft lästige Benachrichtigungsflut

Mit Android 15 nimmt Google einige Veränderungen an den Benachrichtigungen des Smartphone-Betriebssystems vor und bringt endlich eine Funktion, die sich schon seit langer Zeit in Entwicklung befindet: Mit dem neuen Feature der „Cooldown Notifications“ sollen Nutzer vor lästigen permanenten Benachrichtigungen bewahrt werden. Diesen gönnt man bis zu zwei Minuten Pause.



Google hat immer wieder versucht, die Flut an Benachrichtigungen unter Android in den Griff zu bekommen, sei es mit den Benachrichtigungskanälen, alternativen Kategorisierungen, Vorfilter oder der Haudrauf-Methode „Bitte nicht stören“. Jetzt geht man eine andere Thematik an, bei der die Nutzer nicht von zu vielen schnell aufeinanderfolgenden Benachrichtigungen belästigt werden sollen. Zu diesem soll es mit einem der nächsten Releases eine Cooldown-Funktion geben.

In obiger Animation ist zu sehen, wie dieses Feature funktionieren soll. Es geht hauptsächlich darum, viele kurz aufeinanderfolgende Benachrichtigungen zu unterbinden. Etwa, wenn eine Person im Messenger mal wieder sehr viele kurze Meldungen nacheinander schickt, statt diese in eine Nachricht zu packen. Ab der dritten Meldung wird der Benachrichtigungston heruntergeschraubt und keine weitere Benachrichtigung eingeblendet. Dennoch können diese jederzeit per Herunterziehen der Leiste abgerufen werden.

Die Cooldown-Phase läuft für genau zwei Minuten und gilt nur für die zusammenhängenden Benachrichtigungen. Das neue Feature findet sich in Android 15 QPR1 und dürfte mit dem erwarteten Android 15 Feature Drop im Dezember ausgerollt werden.

