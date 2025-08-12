Pixel-Aktion: Pixel 9-Smartphone jetzt zum Aktionspreis sichern + ein Acer Chromebook (fast) Gratis erhalten

Gute Nachrichten für alle Nutzer, die noch auf der Suche nach einem neuen Pixel-Smartphone sind und auch den Desktop mal wieder neu einrichten möchten: Ab heute gibt es für wenige Tage eine starke Pixel-Aktion inklusive Geschenk, die ihr euch bei Bedarf nicht entgehen lassen solltet: Ein Google Pixel 9 zum Aktionspreis + ein Chromebook Gratis. Damit stellt ihr euch sowohl Mobil als auch am Desktop für mehrere Jahre neu auf.



Der Google Store bei Amazon ist schon seit langer Zeit eine sehr gute Anlaufstelle auf der Suche nach Aktionen rund um die Pixel-Produkte. Manchmal gibt es nur einzelne Rabatte, immer wieder interessante Bundles und in wenigen Fällen wirklich starke Vergünstigungen und Geschenke. Jetzt gibt für nur sehr kurze Zeit eine starke Aktion, die sowohl für Pixel- als auch Chromebook-Nutzer sehr attraktiv ist: Das aktuelle Google-Flaggschiff Pixel 9 ist weit unter dem UVP zu haben und zusätzlich könnt ihr vollkommen gratis in die Desktopwelt einsteigen.

Letzte Aktualisierung am 2025-08-11 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Ihr bekommt das Pixel 9 zum starken Aktionspreis + ein Chromebook Gratis. Allein das Smartphone ist sehr attraktiv und konkurrenzfähig zu haben, zumindest im Vergleich zu anderen Händlern. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass Google das Gerät noch mehr als sechs Jahre mit Updates versorgt wird und dieses gleichzeitig modernste Technologien und KI-Zugänge bietet. Das Chromebook aus dem Hause Acer ist ebenfalls mehr als nur ein Goodie, sondern kann euch viele Jahre Freude mit ChromeOS bescheren sowie den von Google angestrebten Desktop-Einstieg bieten. Und das ist noch nicht alles: Ihr bekommt auch noch 60 Tage Audible Gratis mit drauf und bietet eine 0 Prozent-Finanzierung auf drei Monate.

Ich denke, wer wirklich Bedarf an den Geräten hat, dem fällt die Wahl nicht schwer, denn so günstig könnt ihr euch auf mobiler Ebene und Desktop-Ebene sicherlich nicht so häufig ganz neu und mit starken Geräten einrichten. Wer noch keine Erfahrungen mit einem Chromebook gemacht hat oder sich nach längerer Zeit ein neues zulegen möchte, sollte spätestens jetzt diese Chance nutzen. Möchtet ihr in der Windows- oder Mac-Welt bleiben, kann das Chromebook natürlich auch innerhalb der Familie oder des Freundeskreises weitergegeben werden – irgendjemand freut sich ganz sicher!

Solltet ihr diese Aktion nutzen wollen, lasst euch bitte nicht zu viel Zeit. Denn das ist wirklich ein unglaublich starker Preis, der bei der letzten Runde schon nach wenigen Tagen ausverkauft war und jetzt noch einmal gestartet wurde. Es gibt unterschiedliche Aktionen, bei denen das Acer Chromebook entweder Gratis oder für 4,99 Euro angeboten wird – das kann sich auch während der Aktionsphase ändern. Nutzt zum Bestellen gerne unsere Partnerlinks, um die Arbeit hier im Blog zu unterstützen. Für euch wird das Produkt dadurch natürlich nicht teurer!

Hier geht es zur Aktion: Pixel 9 für nur 649 Ero + Chromebook Gratis!

» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)

Letzte Aktualisierung am 2025-08-12 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.