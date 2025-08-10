KI in der Websuche: Warum lügt Google? Klickzahlen sinken massiv, aber Webmaster haben keine Ahnung

Die KI-Übersicht in der Websuche erreicht laut Google bereits jetzt monatlich mehrere Milliarden Nutzer, denen die häufig nicht ganz korrekten Informationen auf dem Silbertablett vorgesetzt werden. Obwohl dieses Feature für einen massiven Trafficeinbruch im gesamten Web sorgt, behauptet Google das Gegenteil. Und langsam stellt sich die Frage, warum Google so offensichtlich lügt.



Seit der Einführung der KI-Übersicht in der Google Websuche sind die Klickzahlen bei sehr vielen Webseiten stark gesunken. Die Einbrüche liegen in Bereichen von 30 bis 50 Prozent, in Einzelfällen könnten es sicherlich noch mehr sein. Es gibt unzählige Berichte im Web über diese Einbrüche, sowohl von kleinen Webseiten als auch von großen Portalen. Von zahlreichen Marktforschern, von offiziellen Statistik-Tools und fast jeder Webmaster kann diesen Rückgang selbst in seinen Statistiken und schlussendlich auf dem Konto sehen.

Und dennoch behauptet Google steif und fest, dass das gar nicht stimmt. Mehr noch, man spricht den Webmastern ihre Kompetenz ab und behauptet, dass diese einfach keine Ahnung von ihren Zahlen haben. Sie werten die Statistiken falsch aus oder verlassen sich auf die falschen Quellen. Nur Google besitzt den heiligen Gral der korrekten Zahlen und behauptet eben, dass die Klickzahlen nicht gesunken sind. Und der Himmel ist rot – ob ihr das nun glaubt oder nicht.

Google behauptet aber nicht nur, dass die Webmaster keine Ahnung haben, sondern legt sogar nach und stellt im offiziellen Blogpost fest, dass die Klickzahlen gar noch gestiegen sind. Man liefert mehr hochqualitative Klicks als je zuvor und kann keinerlei Einbrüche feststellen. Alle Infos zu Googles dreisten Behauptungen mit Frontalangriff auf die Webmaster findet ihr in diesem Artikel.









Googles gefährliches Lügengebilde

Man muss sich schon fragen, warum ein unabhängiger Riesenkonzern wie Google dreist lügt. Wenn man im Websuche-Team nicht vollständig von der Realität abgekoppelt ist und in der eigenen geschönten Zahlenwelt lebt, muss auch der letzte bemerken, dass die KI nur zu einem Traffic-Einbruch führen kann. Dazu muss man nicht einmal Webmaster oder Experte sein. Jeder Nutzer kann sich selbst dabei ertappen, sich mit den KI-Antworten zufriedenzugeben und keine Webseite zur Verifizierung mehr anzuklicken.

Ich hatte hier im Blog bereits davor gewarnt, dass Googles KI-Übersicht gefährliche Falschinformationen verbreitet und wenn man diesen Einfluss jetzt auch noch abstreitet, dann kann man eigentlich nur zu einem Schluss kommen: Googles Blogbeitrag wurde von der KI verfasst und die Autorin existiert gar nicht. – Ironie Ende. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, diese offensichtlichen Dinge zu bestreiten und darauf zu beharren, dass sich die Betroffenen schon damit zufriedengeben werden. Zwar bröckelt ihre Existenz, aber wenn Google sagt, dass alles in bester Ordnung ist, dann wird das schon so sein. Nie war obiges Meme passender.

Dass Google die Webmaster nicht respektiert, ist seit vielen Jahren bekannt. Doch die aktuelle Eskalationsstufe ist wohl der Einstieg in den Endkampf. Warum kann man nicht einfach sagen: Okay, wir klauen euren Content, verdienen damit Geld und schneiden euch den Traffic ab. Das ist nicht nett, aber so ist es. Stattdessen zu behaupten, dass diese nicht zum Nachteil der Webmaster ist, ist einfach nur dreist.

» Google bestreitet Traffic-Rückgang: Webmaster haben keine Ahnung und Gemini liefert angeblich mehr Klicks

» Google KI-Übersicht: KI-Zusammenfassungen in der Websuche halbieren Traffic auf alle Webseiten (Studie)

Letzte Aktualisierung am 2025-08-09 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.