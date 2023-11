WhatsApp: Gratis-Backup wird eingestellt – alle Infos und Möglichkeiten zur Cloud-Sicherung mit Google Drive

Der Messenger WhatsApp steht seit Jahren in vielen Ländern an der Spitze und bietet den Nutzern die Möglichkeit, alle Konversationen und Medien in der Cloud zu sichern. Dafür verwendet man ausgerechnet die Dienste von Google Drive, das bisher unbegrenzten Speicherplatz für die Konversationen und Medien bot – aber damit ist es in Kürze vorbei. Anlässlich dessen zeigen wir euch, welche Einstellungsmöglichkeiten dieses Backup-Feature bietet.



Google und die Facebook-Mutter Meta gelten nicht unbedingt als enge Partner, kooperieren aber genau in dem Bereich, in dem Meta die größten Stärken und Google die größten Schwächen vereint: Messenger. Das WhatsApp-Backup wird seit vielen Jahren in Google Drive abgelegt, ohne dass die App eine Alternative für den zu nutzenden Cloudanbieter auswählen lässt. Wie es zu dieser Kooperation kam und wie die Details dieser Zusammenarbeit aussehen, ist nicht bekannt.

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass das Backup auf Google Drive schon sehr bald eingeschränkt wird – zumindest in puncto Abrechnung. Denn der bisher kostenlose unbegrenzte Speicherplatz für das WhatsApp-Backup auf Google Drive wird abgeschafft. Alle Infos dazu findet ihr in diesem Artikel. Zwar lassen sich auch weiterhin beliebig große WhatsApp-Backups ablegen, aber diese werden ab Anfang 2024 vom Speicherplatz-Kontingent abgezogen. Ob die Änderung von Facebook oder Google ausgeht, ist nicht bekannt. Ich halte es für wahrscheinlich, dass Facebook die Kosten für dieses Backup drücken will (falls man es überhaupt bei Google bezahlt).

Wie dem auch sei, wer bisher Gigabyte-weise Backups bei Google Drive gespeichert hat, muss sich sehr bald Gedanken machen. Habt ihr etwa 3-4 Gigabyte WhatsApp-Daten und nur 15 GB Speicherplatz, dann ist das ein großer Einschnitt. Daher kann es nicht schaden, einmal in die Backup-Einstellungen hereinzuschauen und zu überprüfen, welche Möglichkeiten es dort gibt. Es ist kein Hexenwerk, aber den einen oder anderen Punkt sollte man beachten.









Wofür das Backup?

Ein Backup ist ein Backup. Ihr habt davon im Alltag keinen Vorteil, sondern erst im Ernstfall oder beim Smartphone-Wechsel. Letzter ist dank des Backups sehr leicht möglich. Einfach neues Smartphone starten, bei WhatsApp anmelden und auf Wunsch sind alle Konversationen inklusive aller Medien (optional) wieder da. Das Gleiche gilt, wenn das Smartphone den Geist aufgibt. Wer gerne im Risiko lebt oder keinen Wert auf alte Konversationen legt, benötigt das Backup überhaupt nicht.

Hier findet ihr das Backup

Öffnet WhatsApp, tippt auf das Drei-Punkte-Menü und wählt dort den Eintrag „Einstellungen“. Wechselt dann in den Bereich „Chats“ und wählt am Ende der Liste den Eintrag „Chat-Backup“. Jetzt seid ihr in den Backup-Einstellungen, die die folgend aufgelisteten Einstellungsmöglichkeiten bieten:

Ende-zu-Ende-verschlüsseltes Backup: Gibt an, ob ihr das Backup vor dem Upload zu Google Drive verschlüsseln wollt.

Gibt an, ob ihr das Backup vor dem Upload zu Google Drive verschlüsseln wollt. Auf Google Drive sichern: Hier könnt ihr auswählen, in welchem Intervall gesichert werden soll.

Hier könnt ihr auswählen, in welchem Intervall gesichert werden soll. Google-Konto: Wählt aus, auf welchem Google-Konto die Sicherung abgelegt werden soll.

Wählt aus, auf welchem Google-Konto die Sicherung abgelegt werden soll. Über mobile Daten sichern: Nur WLAN oder auch mit Mobile Daten. Es empfiehlt sich, die WLAN-Option beizubehalten.

Nur WLAN oder auch mit Mobile Daten. Es empfiehlt sich, die WLAN-Option beizubehalten. Inklusive Videos: Gibt an, ob auch Videos gesichert werden sollen.

Wie oft sichern?

Die typische Backup-Frage. So oft ihr es für nötig haltet. Vor dem geplanten Smartphone-Wechsel natürlich einmal sichern, um alle Nachrichten in die Cloud zu hieven. Weil das Backup aber je nach Größe einen beachtlichen Umfang annehmen kann, würde ich vom täglichen Backup abraten. Ich persönlich lasse es wöchentlich durchführen.

Videos sichern?

Ich würde davon abraten, Videos im WhatsApp-Backup zu sichern. Aber das ist eine Frage des eigenen Nutzungsprofils. Habt ihr das Google Fotos-Backup aktiviert und dort die WhatsApp-Medien mit eingeschlossen, könnt ihr auf Video vollkommen verzichten. Es läge sonst doppelt in der Cloud. Nachteil: Nach der Wiederherstellung sind die Videos nicht mehr über die Konversation abrufbar.

» Google Fotos: Automatisches Backup optimieren – so könnt ihr zusätzliche Ordner sichern oder ausschließen









Verschlüsselung?

Standardmäßig ist es deaktiviert, mir persönlich fällt aber kein Argument dafür ein, es nicht zu aktivieren. Also aktiviert es.

Nur über WLAN?

Natürlich. Wenn ihr zusätzlich Videos sichert: Unbedingt!

Backup überprüfen

Ihr seht in WhatsApp das Datum und die Größe des letzten Backups. Solltet ihr dem aus irgendeinem Grund nicht vertrauen, findet ihr das Backup im Web in diesem Ordner. Dort seht ihr allerdings nur das Datum und nicht die Dateigröße.

—

Das Ganze ist leider eine ärgerliche Sache, denn wer WhatsApp sehr intensiv nutzt und ein Backup möchte, kann dieses nicht ohne Google Drive durchführen. Zwar soll es für Bastler Mittel und Wege geben, aber diese sind eher nicht zu empfehlen. Weil das WhatsApp-Backup praktisch alle paar Tage neu erstellt wird, dürfte das zu Beginn des nächsten Jahres für viele Nutzer eine böse Überraschung geben. Vor allem, wenn bisher auch Videos mitgesichert wurden…