Android: OnePlus vor dem Aus? Spekulationen über das schnelle Aus der Smartphone-Marke werden befeuert

Der Smartphone-Markt rund um Android scheint zu brodeln, denn nach dem erst vor wenigen Tagen bekannt gewordenen Ausstieg von ASUS gibt es jetzt Spekulationen über das Aus einer weiteren Marke: Es kursieren Gerüchte über das Ende von OnePlus, die zwar derzeit noch als haltlos gelten, aber dennoch vom Unternehmen so vehement bestritten werden, dass der Funken Wahrheit aufblitzt.



Die Marke OnePlus ist schon seit längerer Zeit in Schwierigkeiten, das ist bekannt und hat auch etwas mit der Eigentümer-Struktur im Hintergrund zu tun. Dennoch ist man weiterhin im Smartphone-Markt aktiv und in den letzten Monaten gab es keine wirklich großen besorgniserregenden Meldungen. Dennoch ist vor wenigen Tagen ein Artikel bei Android Headlines erschienen, der das baldige Aus von OnePlus behauptet und mit einigen Fakten untermauern soll.

Es geht um die Einstellung von Smartphone-Linien, die endlose Verschiebung von Produkten, fallende Marktanteile, eine hohe Investion von OPPO in OnePlus und einiges mehr. Alles nichts Neues. Dennoch sah man sich bei OnePlus zu einem umfangreichen Statement genötigt, in dem man erklärt, nicht aus dem Smartphone-Markt aussteigen zu wollen. Interessanterweise hat man dafür ein Statement verwendet, das es vor einigen Monaten schon einmal für den indischen Markt gegeben haben soll:

OnePlus North America continues to operate, with full guarantee of users’ after-sales support, software updates, and rights commitments.

Ich denke, dass man es mit diesem Statement eher schlimmer gemacht hat, statt den Artikel einfach zu ignorieren. Denn es heißt lediglich, dass man weiterhin im US-Markt aktiv bleibt und die im Umlauf befindlichen Geräte weiterhin unterstützt. Sowohl mit Software-Updates als auch den rechtlichen Rahmenbedingungen und Garantien. Von neuen Geräten ist keine Rede. Ein solches Statement könnte man auch von einem Hersteller erwarten, der seinen Ausstieg bekannt gibt und eben seinen gesetzlichen Verpflichtungen sowie früheren Versprechen nachkommen muss.

Vermutlich steht es tatsächlich nicht gut um OnePlus, auch wenn es aktuell keinen konkreten Hinweis für ein baldiges Ende der Marke gibt. Zumindest im deutschen Markt wäre es ohnehin kein großer Verlust, denn hierzulande ist der Marktanteil gar im nicht-messbaren Bereich.

