Android Update: Neues Design für Android Auto, Warten auf Android 17, OnePlus-Ausstieg und ASUS-Abschied

Wir sind wieder am Ende einer Android-Woche, die erneut mit einer ganzen Reihe von interessanten Meldungen gefüllt gewesen ist – und das in mehreren Richtungen. Wir haben euch alle Neuerungen in Android 16 gezeigt, warten auf Android 17, zeigen euch die neuen Android Auto-Oberfläche und berichten über mehrere mögliche Hersteller-Ausstiege. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Android 16 – die wichtigsten Neuerungen

Google hat vor wenigen Tagen die Android 16 QPR3 Beta 2 veröffentlicht, die offiziell gar keine Neuerungen mitbringt. Aber das ist bekanntlich so gut wie nie der Fall, denn es gibt immer eine ganze Reihe von Neuerungen, die erst im Testlauf entdeckt werden. Wir zeigen euch alle wichtigen Änderungen der aktuellen Beta mit Beschreibungen und Screenshots.

» Das sind die wichtigsten Neuerungen in der Android 16 QPR3 Beta 2

Neue Android Auto-Oberfläche

Google wird Android Auto schon bald eine helle Oberfläche spendieren, die man bereits vor einigen Monaten offiziell gezeigt – aber dennoch nicht angekündigt – hat. Wir zeigen euch viele Screenshots der neuen Oberfläche, auf deren Ankündigung wir nach wie vor warten. Lange dürfte es nach diesem langen Testzeitraum sicherlich nicht mehr dauern.

» Das ist die neue Android Auto-Oberfläche im hellen Design









Wo bleibt Android 17?

Wo bleibt eigentlich die erste Developer Preview von Android 17? Das dürften sich mittlerweile sehr viele Nutzer fragen und wir wollen der Frage einmal auf den Grund gehen, warum Google offensichtlich wieder eine Verschiebung bei den Android-Releases durchgeführt hat. Es könnten noch weitere Wochen Wartezeit bevorstehen.

» Warten auf Android 17 – Google hat es wohl verschoben

Android bekommt neue Sideloading-Regeln

Google will das Sideloading unter Android unbedingt unter Kontrolle bekommen und hat die Regeln auf dem Papier erneut verschärft. Schon bald will man diese verkünden und umsetzen, wobei es sich hauptsächlich um die erzwungene Zertifizierung aller App-Entwickler bei Google dreht.

» Google will Sideloading unter Android weiter erschweren

ASUS steigt bei Android aus

Das kommt unerwartet, wenn auch nicht überraschend: Nach vielen Jahren hat ASUS den Ausstieg aus dem Smartphone-Markt verkündet. Damit verschwinden die Smartphone-Linien Zenfone und ROG vom Android-Markt – vor allem Letzte war sicherlich in der Nische, dürfte darin aber begeistert haben.

» ASUS gibt Ausstieg aus Smartphone-Markt bekannt

Google Uhr mit neuen Buttons

Die Google Uhr bekommt neuen Buttons, mit denen sich der Wecker abschalten oder noch einmal ruhigstellen lässt. Nutzer haben jetzt die Wahl, ob sie die Buttons eher antippen oder diese mit einem Swipe verschieben möchten.

» Google Uhr bekommt in Android neue Buttons









Android Auto 16 bringt neuen Medienplayer

Mit Android Auto 16 bringt Google einen neuen Medienplayer an die Oberfläche der Infotainment-Plattform. Dieser besteht aus einer neuen Darstellung, größeren Bildern, verschobenen Buttons und auch einer neuen Fortschrittsleiste. Der Rollout hat jetzt mit der aktuellen Version von Android Auto 16 begonnen.

» Android Auto 16 bringt neue Oberfläche für den Medienplayer

Das Aus für OnePlus?

Nicht nur ASUS steigt aus dem Smartphone-Markt aus, sondern auch rund um OnePlus gibt es entsprechende Gerüchte. Glaubt man den Spekulationen, die von OnePlus selbst nicht ganz glaubhaft widerlegt werden, könnte auch der Smartphone-Hersteller bei Android aussteigen. Im Artikel findet ihr alle Infos sowie das von OnePlus veröffentlichte Statement.

» Spekulationen über Smartphone-Ausstieg von OnePlus

