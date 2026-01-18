Android 17: Wo bleibt Googles neues Betriebssystem? Verzögert sich deutlich länger als bisher erwartet

Google veröffentlicht jedes Jahr mindestens eine große Android-Version, die uns in den Monaten zuvor als Beta begleitet und die kommenden Neuerungen vorab zeigt und ausprobieren lässt. So langsam stellt sich allerdings die Frage, wo eigentlich Android 17 bleibt, denn nach den letztjährigen Zeitplänen hätte Google das Betriebssystem schon vor gut zwei Monaten veröffentlichen sollen.



Der Zyklus der Android-Versionen ist immer gleich: Zunächst gibt es zwei Entwickler-Vorschauen, gefolgt von vier bis fünf großen Betas, vielen Zwischenversionen und schlussendlich dem finalen Release. Diesem folgen einige vierteljährliche QPR-Versionen, bevor es dann in die nächste Generation geht. Daran hat man nie gerüttelt, doch beim Zeitfenster gab es in den letzten Jahren immer wieder Verschiebungen.

Zuletzt sind die Android-Versionen immer früher erschienen, wobei man mit Android 16 ganze zwei Monate früher gestartet ist, als damals erwartet. Es schob sich immer wieder nach vorn im Kalender, sodass zuletzt gar das Vorjahr des geplanten Release mit Versionen bedachte wurde. Android 16 wurde am 19. November 2024 veröffentlicht und aufgrund der Verschiebungen in diese Richtung – sowohl bei Android als auch Pixel – war eigentlich damit zu rechnen, dass man dabei bleibt.

Schon seit Mitte November hätte Google praktisch täglich die erste Version von Android 17 veröffentlichen können, doch das blieb bisher aus. Zwar gibt es immer mehr Leaks und wir haben euch schon vor Wochen viele wichtige Android 17-Neuerungen vorstellen können, doch der Druck auf den Startknopf blieb aus. Gut möglich, dass das auch noch im nächsten Monat gilt.

Aus unbekannten Gründen scheint Google das Zeitfenster erneut verschoben zu haben – vielleicht in Richtung des Pixel 10a? Das Pixel 10a soll schon im Februar starten und könnte sich damit mit der Android 17 Developer Preview überschneiden. Die beiden Produkte haben zwar keine direkte Verbindung zueinander, aber eine gemeinsame Ankündigung wäre dennoch denkbar. Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Versionen im Laufe dieses Jahres verteilen.

