Gemini Update: Personal Intelligence-Meilenstein, GMail-Revolution, NotebookLM-Start, Live-Thinking, ChromeOS

Es war wieder eine umfangreiche Gemini-Woche, die viele Neuerungen rund um den KI-ChatBot und auch das darunterliegenden KI-Modell sowie dessen Ableger hervorgebracht hat. Wir haben über den Start auf ChromeOS berichtet, über die Integration von NotebookLM, den Intelligenz-Turbo sowie natürlich auch den Denkprozess sowie das riesige Theme der Gemini Personal Intelligence. Das alles erfahrt ihr wie gewohnt in unserem wöchentlichen Gemini Update, in dem wir alle wichtigen Themen der Woche übersichtlich zusammenfassen.



Rund um Gemini ist in den letzten Tagen wieder sehr viel passiert, denn Google arbeitet an der Verbreitung des KI-ChatBot: Es gibt den Start für ChromeOS, wir haben über das große Thema Personal Intelligence berichtet, innerhalb von GMail spielt Gemini eine große Rolle und natürlich haben wir auch über NotebookLM sowie Gemini Live berichtet. In der folgenden Zusammenfassung findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini Personal Intelligence

Google hat die Personal Intelligence für Gemini angekündigt, das die Nutzung von Gemini und langfristig dem gesamten Google-Ökosystem verändern könnte. Durch intelligente Datenverknüpfungen sollen sich ganz neue Möglichkeiten ergeben, wobei man zunächst nur mit einer Handvoll von Diensten startet. Diese Intelligenz bietet mehr Personalisierung und tut genau das, worauf man bei Google 20 Jahre lang hingearbeitet hat.

Auch mit diesem Produkt hat man es offenbar eilig, denn jetzt wurde der Start für den KI-Modus angekündigt, der diese Inhalte über den KI-ChatBot hinaus liefert.

» Das ist das neue Gemini Personal Intelligence

» Gemini Personal Intelligence ist für Google ein Meilenstein

» Google startet Gemini Personal Intelligence im KI-Modus









Gemini-Reichweite bei 100 Prozent

Google hat es mal wieder geschafft – auch am Smartphone. Gemini ist schon heute auf praktisch allen Android-Smartphones zu finden und in den nächsten Monaten wird man als Unterbau für das neue Siri auch auf dem iPhone starten. Damit liegt man rein theoretisch bei 100 Prozent und hat erneut eine Dominanz erreicht, die es der Konkurrenz langfristig schwer machen wird – selbst Platzhirsch ChatGPT befindet sich derzeit in einer großen Abwärtsspirale.

» Google kommt mit Gemini auf alle Android- und iOS-Smartphones

Das sind die besten Gemini Nano Banana-Möglichkeiten

Das Gemini-Team blickt auf das Nano Banana-Jahr 2025 zurück. Google zeigt noch einmal die Möglichkeiten des visuellen KI-Modells, die kaum Grenzen kennen und in vielen Bereichen eingesetzt werden können. Wir zeigen euch eine Galerie der Beispiele und die dazugehörigen Prompts, um das Ganze bei Interessen nachzuempfinden oder entsprechend für die eigenen Vorstellungen anzupassen.

» Google blickt auf die besten Gemini Nano Banana-Funktionen zurück

Gemini ersetzt den GMail-Posteingang

Google ist mit GMail in die Gemini-Ära gestartet. Darin wird der Posteingang durch einen KI-Posteingang erweitert und je nach Einstellung ersetzt. Statt den einzelnen E-Mails sehen die Nutzer in diesem Modus eine intelligente Zusammenfassung der offenen E-Mails und Aufgaben, zusammengefasste Details und vieles mehr.

» Google leitet mit Gemini den Abschied vom Posteingang ein









Gemini-Denkprozess stoppen

Wenn sich Gemini in der Pro- oder Think-Version mal wieder viel Zeit beim Nachdenken lässt, ist das oftmals ein gutes Zeichen. Denn dann werden die Fakten doppelt und dreifach geprüft, die Antworten auf die Frage abgestimmt und gegebenenfalls wird weiter nach Informationen gesucht. Wem das allerdings zu lange dauert, der kann diesen Denkprozess nun mit einem neuen Button abbrechen und Gemini sofort die Informationen ausspucken lassen, die bisher gesammelt worden sind.

» Neue Funktion ermöglicht es, den Gemini-Denkprozess zu stoppen

Gemini erhöht Limits

Google erhöht die Limits bei der API-Nutzung von Gemini. Die maximale Dateigröße für den Datei-Upload wurde glatt um das Fünffache erhöht, man ist flexibler beim Upload und Auswahl der Dateien und gibt auch etwas mehr Rechenpower für den Umgang mit solchen separaten externen Quellen her. Das kann viel Traffic und auch Aufwand ersparen, sodass es ein gutes Update für alle Entwickler rund um die Gemini-API ist.

» Google erhöht die Limits von Gemini

Gemini Live bekommt mehr Intelligenz

Gemini Live legt an Intelligenz zu und soll schon bald nicht mehr nur auf das Flash-Modell setzen können, sondern wahlweise auch auf Pro oder Thinking. Dabei befindet sich ein Live Thinking im Einsatz, das sich noch in der letzten Testphase befindet und schon bald für viele Nutzer ausgerollt werden kann.

» Gemini Live soll schon bald mit Gemini Live Thinking starten









Gemini für ChromeOS

Google startet Gemini im Browser jetzt endlich auch für ChromeOS. Bisher stand es nur für die anderen Desktop-Betriebssysteme zur Verfügung, was sicherlich eine merkwürdige Konstellation gewesen ist. Ausgerechnet das „browserbasierte Betriebssystem“ aus eigenem Hause wurde über Monate nicht mit Gemini versorgt. Das ändert sich jetzt für viele Nutzer.

» Gemini startet für ChromeOS – Google bringt Browser-KI auf Chromebooks

NotebookLM startet in Gemini

NotebookLM gehört in das Gemini-Ökosystem und jetzt will man auch von den Dateien, die die Nutzer innerhalb der App erstellt haben, profitieren. Ein neuer Auswahldialog für externe Medien umfasst nach dem jüngsten Update die Workbooks von NotebookLM.

» NotebookLM lässt sich jetzt als Quelle in Gemini auswählen

Letzte Aktualisierung am 2026-01-17 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.