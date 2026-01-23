Pixel Update: Neue Infos zum Pixel 10a, das sind die Pixel 11-Kameratricks, Pixel Glass + Buds, und Aktionen

Es geht eine interessante, aber dennoch auch etwas ruhige, Pixel-Woche zu Ende: Wir haben euch neue Informationen zum kommenden Pixel 10a liefern können, das schon sehr bald starten dürfte. Außerdem konnten wir die Pixel 11-Kameratricks auflisten, berichte über neue Smart Glasses mit Pixel Buds-Kompatibilität und mehr. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.


pixel update portfolio

In diesem Jahr wird es schon recht früh um die Pixel-Smartphones sehr interessant, denn das Pixel 10a kommt früher als erwartet und wir haben auch schon erste Pixel 11-Informationen. Wir zeigen euch das Erscheinungsdatum und den Verkaufspreis des Budget-Geräts, berichten über die erwarteten Pixel 11-Kameratricks und natürlich auch über einen Smart Glasses-Leak und die Aktionen. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Neue Infos zum Pixel 10a
Es gibt neue Informationen zum Pixel 10a, auf die wir noch gewartet hatten. Jetzt kennen wir sowohl die Verkaufspreise der beiden Varianten als auch die Farbgebung sowie den Zeitpunkt des Verkaufsstarts.

» Neuer Leak verrät deutschen Verkaufsstart und Verkaufspreise des Pixel 10a

» Wechselt Google mit dem Pixel 10a die Smartphone-Strategie?

Neue Pixel 11-Kameratricks
Wir zeigen euch die neuen Pixel 11-Kameratricks, die laut einem Leak mit der kommenden Smartphone-Generation angeboten werden sollen. Es ist einiges interessantes darunter, das natürlich auch stark auf KI setzt.

» Das sind die neuen Kameratricks der Pixel 11-Smartphones

Pixel Glass mit Pixel Buds?
Ein neues Google-Patent zeigt Smart Glasses mit integrierten Pixel Buds-Kopfhörern. Die Idee ist interessant, aber wie und ob sich das genau umsetzen lässt, wird sich erst noch zeigen müssen.

» Neues Smart Glasses-Patent zeigt Integration von Pixel Buds




Pixel-Knallerpreise im Google Store
Im Google Store könnt ihr euch auch in dieser Woche wieder auf starke Aktionen freuen, die nur für wenige Tage angeboten werden. Es gibt hohe Rabatte auf das gesamte Pixel-Portfolio der neunten und zehnten Generation, aber auch auf die Pixel Watch, die Pixel Buds und weiteres Zubehör. Schaut doch einfach mal rein, die Rabatte liegen in einem lukrativen zweistelligen Bereich.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

» Viele starke Pixel-Aktionen im Google Store

