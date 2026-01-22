Pixel Buds: Neues Google-Patent zeigt Smart Glasses mit integrierten Kopfhörern – eine logische Verbindung?

Gemeinsam mit Partnern wird Google schon bald die ersten Android XR Smart Glasses auf den Markt bringen, die in mindestens drei unterschiedlichen Varianten erhältlich sein werden. Jetzt zeigt ein Patent eine weitere Brillenform, die nicht nur die Augen medial bespielen soll, sondern auch die Ohren: Diese haben smarte Kopfhörer ala Pixel Buds als Bestandteil des Bügels integriert.



Auch wenn viele Hersteller jetzt in den Markt einsteigen und Google schon bald die ersten Android XR Smart Glasses auf den Markt bringen wird, sind deren Erfolgsaussichten noch völlig unklar. Sollten die smarten Brillen den ersten Hype überleben, haben sie sicherlich gute Chancen auf ein langes Bestehen. Google bereitet sich darauf vor und hat ein weiteres Konzept patentiert, das für die Zukunft interessant werden könnte.

Das Patent zeigt eine smarte Brille mit integrierten Kopfhörern. Diese sind magnetisch am Ende des Brillenbügels befestigt und können somit als Geräteunion gleich zwei Gadgets ersetzen. Es handelt sich derzeit nur um ein Patent und kein reales Konzept, sodass ihr lediglich oben das offizielle Dokument und darunter ein von Sudoku Online erstelltes Mockup sehen könnt. Das finale Produkt – wenn es ein solches geben sollte – kann daher gänzlich anders aussehen.

Es ist schon naheliegend, den ohnehin auf dem Ohr liegenden Brillenbügel für Kopfhörer zu verwenden. Auch andere smarte Brillen verwenden mit Bone Conduction bereits eine solche Audioausgabe, die aber natürlich nicht mit In-Ear-Kopfhörern mithalten kann. Fraglich allerdings, wie bequem diese physische Verbindung vom Ohr (in dem der Kopfhörer steckt) zur Nase (auf der die Brille sitzt) wirklich sein kann.

In der Quelle findet ihr eine ganze Reihe von weiteren Informationen, die ich an dieser Stelle nicht weiter ausführen muss. Es werden die Vorteile dieses einheitlichen Systems aufgezählt, das aber aus meiner Sicht die zuvor aufgezählte Schwäche hat und daher vielleicht schwer bis gar nicht umsetzbar sein wird.

» Chrome OS: Gemini startet für erste Nutzer – Google bringt neue Browser-KI auch auf Chromebooks (Canary)

[Sudoku Online]

Letzte Aktualisierung am 2025-12-27 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.