Pixel-Aktionen im Google Store: Knallerpreise auf viele Produkte – Pixel 10, Pixel 9a, Pixel Watch, Buds & mehr

In diesen Tagen lohnt sich ein Blick in den Google Store bei Amazon, denn dort gibt es jetzt wieder neue Aktionen, die nur befristet gültig sind. Aktuell gibt es hohe Rabatte auf die Pixel-Smartphones der zehnten Generation, auf das Pixel 9a, die Pixel 9-Smartphones, aber auch die Pixel Watch, die Pixel Buds und einiges mehr. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen.



Auf der Suche nach guten Aktionen rund um die Pixel-Produkte kommt man am Google Store bei Amazon kaum vorbei, denn dort gibt es nicht nur ständig wechselnde Angebote, sondern auch immer wieder echte Top-Aktionen. Mit günstigen Preisen, großer Auswahl, oftmals weiteren Goodies und natürlich den Amazon-Services gibt es kaum eine bessere Anlaufstelle für die Pixel-Smartphones und das erweiterte Portfolio. Jetzt hat man wieder eine richtige starke Aktionsrunde, schaut doch bei Interesse für die gesamte Übersicht bei den Aktionen im Google Store vorbei, um nichts zu verpassen.

Starke Pixel 10-Aktionen

Wie gewohnt drehen sich die Aktionen hauptsächlich um die Pixel 10-Smartphones, die auch in dieser Ausgabe wieder mit hohen Rabatten zu habe sind: Aktuell gibt es ganze 19 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro oder inklusive einem Goodie gar 23 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro + Pixel Buds gratis – kann man natürlich gerne mitnehmen. Soll es ein größeres Gerät sein, könnt ihr euch jetzt 16 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro XL sichern. Aber nicht nur die Pro-Modelle sind rabattiert, sondern auch das Grundmodell liegt natürlich mit einem reduzierten Preisschild in der Auslage: Jetzt gibt es 11 Prozent Rabatt auf das Pixel 10. Bei den Pro-Modelle könnt ihr bedenkenlos zuschlagen, beim Grundmodell hingegen kommen vielleicht wieder bessere Aktionen. AUßerdem bekommt ihr noch 60 Tage Audible gratis.

Letzte Aktualisierung am 2026-01-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Pixel 9 und Pixel 9a Aktionen

Wir wollen die neunte Pixel-Generation auf keinen Fall vergessen, die uns immer noch begeistern kann – allen voran natürlich aufgrund der sehr langen Update-Garantie. Google verspricht sieben Jahre Updates, wovon beim Pixel 9 erst gute eineinhalb Jahre verbraucht sind und beim Pixel 9a noch nicht einmal ein Jahr. Es gibt Updates für die nächsten fünfeinhalb bis +6 Jahre! Nutzt das und sichert euch jetzt das Pixel 9 mit 10 Prozent Rabatt oder ganze 32 Prozent Rabatt auf das Pixel 9a.

Hohe Rabatte auf Pixel Watch

Auch die Smartwatches sind mal wieder einen Blick wert, denn Google hat die Geräte der Pixel Watch-Serie stark rabattiert: An diesem Wochenende bekommt ihr die Pixel Watch 3 mit 44 Prozent Rabatt. Bei der Smartwatch gibt es bekanntlich eine Reihe von Varianten, Farben und Größen, sodass ihr den finalen Preis erst nach der vollständigen Auswahl seht. Klickt euch einfach mal euer Wunschmodell zusammen.

Hohe Rabatte auf Pixel Buds

Natürlich gibt es vom Pixel-Team auch was auf die Ohren: Jetzt gibt es noch 32 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2 – das sind die aktuellen Flaggschiff-Kopfhörer, mit denen ihr noch lange Freude habe könnt. Aber auch die erst vor einem guten halben Jahr gestarteten Budget-Kopfhörer sind jetzt rabattiert zu haben: IHr bekommt 20 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a. Für den passenden Audiogenuss auf die Ohren gibt es bei beiden Gerätegruppen auch noch 60 Tage Audible von Amazon gratis.

Amazon-Abos gratis

Verpasst auch nicht die Gratis-Abos von Amazon, die nur noch bis Ende des Monats gelten und dann möglicherweise für längere Zeit nicht zurückkehren. Jetzt könnt ihr eure Pixel-Produkte noch mit bis zu drei Monaten Amazon Music, Audible oder auch Kindle gratis füllen – oder für schlanke 99 Cent pro Monat. Das gibt euch bis Mitte April kostenlosen Mediengenuss.

