YouTube Shorts: Creator können sich durch KI ersetzen – neue Funktion soll Videos mit ihrem Gesicht erstellen

Google hat die 2026er-Schwerpunkte für YouTube veröffentlicht, bei denen natürlich auch die Künstliche Intelligenz nicht zu kurz kommt. Die meisten Ankündigungen haben zunächst keine große Relevanz, doch ein in Aussicht gestelltes Feature wird sicherlich noch für große Diskussionen sorgen: YouTuber sollen sich schon in diesem Jahr selbst durch KI ersetzen können.



Vor allem auf sozialen Medien wie YouTube hat die Flut an KI-Inhalten großen Einfluss und stellt auch die YouTuber vor große Herausforderungen. Ich hatte schon vor einigen Jahren hier im Blog philosophiert, dass die YouTube-KI die YouTuber ersetzen könnte – und in diesem Jahr soll es tatsächlich erstmals offiziell soweit sein. Man will die Fähigkeiten des integrierten KI-Videogenerators auf die nächste Stufe heben.

Create a Short using your own likeness, produce games with a simple text prompt, and experiment with music.

Die Ankündigung bzw. der Teaser für eine kommende Ankündigung ist noch sehr kurz, aber die Auswirkungen können enorm sein: YouTuber sollen die Möglichkeit haben, Videos mit ihrem eigenen Antlitz per KI zu erstellen. Statt sich also selbst vor die Kamera zu stellen, benötigt es nur noch einen guten Prompt und die YouTube-KI wird ein fertiges Kurzvideo ausspucken, das für den eigenen Kanal freigegeben werden kann.

Mit den enormen Fortschritten der visuellen KI und dem umfangreichen Trainingsmaterial aus dem gesamten eigenen YouTube-Kanal dürfte die KI wohl überzeugende Videos erstellen können, sodass die Nutzer möglicherweise keinen Unterschied feststellen. Dazu kommt, dass das Ganze zunächst nur für Kurzvideos gelten soll, durch die viele Nutzer ohnehin nur halbherzig swipen, ohne sich wirklich auf den Inhalt oder die Darstellung zu konzentrieren.

Das klingt zunächst nach einer Erleichterung für YouTuber, allerdings geben sie dadurch praktisch ihre Identität aus den Händen und machen den nächsten Schritt in die Richtung, sich selbst zu ersetzen. Wir dürfen auf die große Ankündigung in einigen Monaten gespannt sein.

