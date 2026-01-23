Google Home: Lichtsteuerung wird beschleunigt – Google behebt lästigen Smart Home-Bug in Kürze

Viele Millionen Nutzer setzen auf die Smart Home-Plattform Google Home zur Überwachung oder Steuerung von angebundenen Geräten. Oftmals hat man es bei der Steuerung per Smartphone recht eilig, sodass die App im Laufe der Jahre auf Geschwindigkeit optimiert worden ist – und jetzt folgt das nächste Update. Ein seit Wochen bestehender Bug soll in Kürze behoben werden und wieder Tempo hereinbringen.



Mit Google Home lassen sich viele Smart Home-Produkte überwachen und steuern, wobei der Umfang mittlerweile sehr groß ist und dem vieler anderer Plattformen entspricht. Am Häufigsten kommt das laut Google tatsächlich für die Steuerung des Lichts zum Einsatz, was für viele Menschen wohl komfortabler als der Gang zum Lichtschalter ist. Aber auch die Helligkeit, der Farbton und andere Dinge sind zum Teil nur per App zu regeln.

In den letzten Wochen kam es laut einigen Nutzern zu Problemen bei der Lichtsteuerung. Denn in vielen Fällen sind die entsprechenden Geräte wohl als Offline angezeigt worden, obwohl sie das nicht gewesen sind. Weil sich ein Offline-Gerät nicht überwachen und natürlich auch nicht fernsteuern lässt, ging es an dieser Stelle zunächst nicht weiter. Das Problem soll sich nach etwa 10 Sekunden von selbst gelöst haben und die Geräte wieder als Verfügbar gezeigt werden. Wenn man denn so viel Geduld gehabt hat.

Jetzt hat das Google Home-Team diesen Bug bestätigt und gleichzeitig verkündet, einen Fix für alle Nutzer auszurollen. Details zum Problem nannte man nicht, doch es dürfte wohl keine größere Sache und eher auf interne Grenzwerte zurückführbar sein. Die Wartezeit kann damit entfallen und das Licht wie gewohnt sofort gesteuert werden. Möglicherweise waren auch andere Gerätegruppen betroffen, doch bei den allermeisten Nutzern zeigt es sich nur bei der Lichtsteuerung.

[9to5Google]

