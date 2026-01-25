Google Play Store Aktion: Diese 63 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
play 

Am Sonntag hält der Google Play Store sehr viele vorübergehend kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper bereit – schaut mal herein. Heute berichten wir über die Neuerungen in Android 17, zeigen euch die Google Fotos-Karte und einen schlanken Chrome-Browser. Informiert euch doch auch, warum Gemini die Uhr nicht lesen kann.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 24.01.2026

Pixel-Aktionen im Google Store: Knallerpreise auf viele Geräte – Pixel 10, Pixel 9a, Pixel Watch, Buds & mehr

Apps
Smart navigation bar - navbar
Smart navigation bar - navbar
Download QR-Code
Smart navigation bar - navbar
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Image to PDF - PNG to PDF
Image to PDF - PNG to PDF
Download QR-Code
Image to PDF - PNG to PDF
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Stick - Remote Control TV Pro
Stick - Remote Control TV Pro
Download QR-Code
Stick - Remote Control TV Pro
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Spiegel ◎
Spiegel ◎
Download QR-Code
Spiegel ◎
Entwickler: Apps360 Team
Preis: Kostenlos
Notch Effects Notch Animations
Notch Effects Notch Animations
Download QR-Code
Notch Effects Notch Animations
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Watermark - Add Watermark
Watermark - Add Watermark
Download QR-Code
Watermark - Add Watermark
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Resize Image - Resize Photos
Resize Image - Resize Photos
Download QR-Code
Resize Image - Resize Photos
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Countdown Widget - Time Until
Countdown Widget - Time Until
Download QR-Code
Countdown Widget - Time Until
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Cutout Premium
Cutout Premium
Download QR-Code
Cutout Premium
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Full Battery Alarm
Full Battery Alarm
Download QR-Code
Full Battery Alarm
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Image Converter - HEIC to JPG
Image Converter - HEIC to JPG
Download QR-Code
Image Converter - HEIC to JPG
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Business Card Maker: Logo Card
Business Card Maker: Logo Card
Download QR-Code
Business Card Maker: Logo Card
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Website Shortcut -URL Shortcut
Website Shortcut -URL Shortcut
Download QR-Code
Website Shortcut -URL Shortcut
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Shortcuts widget - Apps Folder
Shortcuts widget - Apps Folder
Download QR-Code
Shortcuts widget - Apps Folder
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Spy Camera Network Scanner PRO
Spy Camera Network Scanner PRO
Download QR-Code
Spy Camera Network Scanner PRO
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Athlete 1 Watch face
Athlete 1 Watch face
Download QR-Code
Athlete 1 Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Lines Watch Face
Lines Watch Face
Download QR-Code
Lines Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Anime v3 elegant watch face
Anime v3 elegant watch face
Download QR-Code
Anime v3 elegant watch face
Entwickler: Monkey's Dream
Preis: Kostenlos
PRADO X115 Digital Watch Face
PRADO X115 Digital Watch Face
Download QR-Code
PRADO X115 Digital Watch Face
Entwickler: PRADO DESIGN ® Watch Faces
Preis: Kostenlos
Black Minimal Watch Face
Black Minimal Watch Face
Download QR-Code
Black Minimal Watch Face
Entwickler: ZN Watch Faces
Preis: Kostenlos
Black Flat Watch Face
Black Flat Watch Face
Download QR-Code
Black Flat Watch Face
Entwickler: ZN Watch Faces
Preis: Kostenlos

Android 17: Googles neues Betriebssystem startet bald – die wichtigsten Schwerpunkte und Infos für 2026

Google Chrome: Einfach nur der Browser – kostenloses neues Tool entfernt KI, Tracking, Apps und Telemetrie




pixel aktion angebot

Spiele
Circle Dash
Circle Dash
Download QR-Code
Circle Dash
Entwickler: Manja Studio
Preis: Kostenlos
Sudoku Master 2023 : Offline
Sudoku Master 2023 : Offline
Download QR-Code
Sudoku Master 2023 : Offline
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Empire Defender Offline Games
Empire Defender Offline Games
Download QR-Code
Empire Defender Offline Games
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
[365fun] Matching Game2
[365fun] Matching Game2
Download QR-Code
[365fun] Matching Game2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
EHW Premium & stick fight
EHW Premium & stick fight
Download QR-Code
EHW Premium & stick fight
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
Zombie wächst VIP
Zombie wächst VIP
Download QR-Code
Zombie wächst VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Dotted Lines - Snake
Dotted Lines - Snake
Download QR-Code
Dotted Lines - Snake
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Word Cross Puzzle - Word Games
Word Cross Puzzle - Word Games
Download QR-Code
Word Cross Puzzle - Word Games
Entwickler: Premium Quality Apps
Preis: Kostenlos
ExtremeJobsKnight’sManager VIP
ExtremeJobsKnight’sManager VIP
Download QR-Code
ExtremeJobsKnight’sManager VIP
Entwickler: Bigshot Games
Preis: Kostenlos
Soul Evolve: Epic Fantasy Hero
Soul Evolve: Epic Fantasy Hero
Download QR-Code
Soul Evolve: Epic Fantasy Hero
Entwickler: MGIF
Preis: Kostenlos
Spotlight Linking
Spotlight Linking
Download QR-Code
Spotlight Linking
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
yourSudoku - Over 10000 Sudoku
yourSudoku - Over 10000 Sudoku
Download QR-Code
yourSudoku - Over 10000 Sudoku
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
TD Neon Shoot - Zumba Mayan
TD Neon Shoot - Zumba Mayan
Download QR-Code
TD Neon Shoot - Zumba Mayan
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Cell Clone Wars:Pro
Cell Clone Wars:Pro
Download QR-Code
Cell Clone Wars:Pro
Entwickler: GOZIPGAMES
Preis: Kostenlos
Jewels Charm: Match 3 Game Pro
Jewels Charm: Match 3 Game Pro
Download QR-Code
Jewels Charm: Match 3 Game Pro
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos
Word Connect PRO
Word Connect PRO
Download QR-Code
Word Connect PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
The Wordies PRO
The Wordies PRO
Download QR-Code
The Wordies PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Hidden Numbers PRO
Hidden Numbers PRO
Download QR-Code
Hidden Numbers PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Word Tower - Premium Puzzle
Word Tower - Premium Puzzle
Download QR-Code
Word Tower - Premium Puzzle
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Word Search Game: Offline
Word Search Game: Offline
Download QR-Code
Word Search Game: Offline
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
[365fun] Running Man
[365fun] Running Man
Download QR-Code
[365fun] Running Man
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Aeroplane Chess 3D - Ludo Game
Aeroplane Chess 3D - Ludo Game
Download QR-Code
Aeroplane Chess 3D - Ludo Game
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Tank Mini War
Tank Mini War
Download QR-Code
Tank Mini War
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Chinese Checkers Master
Chinese Checkers Master
Download QR-Code
Chinese Checkers Master
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Brain teaser puzzles
Brain teaser puzzles
Download QR-Code
Brain teaser puzzles
Entwickler: ExoPlay Interactive
Preis: Kostenlos




Icon Packs
Squid - Icon Pack
Squid - Icon Pack
Download QR-Code
Squid - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Red Carpet - Icon Pack
Red Carpet - Icon Pack
Download QR-Code
Red Carpet - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Yaktin Orange - Icon Pack
Yaktin Orange - Icon Pack
Download QR-Code
Yaktin Orange - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Rediant - icon Pack
Rediant - icon Pack
Download QR-Code
Rediant - icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
ToscaLine - Turqoise Icon Pack
ToscaLine - Turqoise Icon Pack
Download QR-Code
ToscaLine - Turqoise Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Pinkdiant - Icon Pack
Pinkdiant - Icon Pack
Download QR-Code
Pinkdiant - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Garis Light - Lines Icon Pack
Garis Light - Lines Icon Pack
Download QR-Code
Garis Light - Lines Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Crazy Sand - Live Wallpaper
Crazy Sand - Live Wallpaper
Download QR-Code
Crazy Sand - Live Wallpaper
Entwickler: DotCode Apps
Preis: Kostenlos
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

Wenn du keine Play Store-Aktionen im GWB-Stream sehen möchtest, kannst du sie jetzt einfach dauerhaft ausblenden
Ich möchte keine Play Store Aktion-Artikel mehr sehen | Play Store Aktion-Artikel wieder anzeigen

» RSS-Feed ohne die Play Store Aktion-Artikel


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket