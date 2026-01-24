Google Chrome: Einfach nur der Browser – kostenloses neues Tool entfernt KI, Tracking, Apps und Telemetrie

Moderne Browser wie Google Chrome bieten weit mehr als nur das Surfen im Web, denn sie sind mit vielen zusätzlichen Funktionen ausgestattet. Diese umfassen Produktintegrationen, umfangreiche Auswertungen, KI-Funktionen, Telemetrie-Anbindungen und mehr. Vieles davon ist aus Nutzersicht nicht notwendig und mit einem brandneuen Tool lassen sich all diese Dinge jetzt auf Knopfdruck abschalten.



Vor allem am Desktop findet ein großer Teil des digitalen Alltags im Browser statt, daher haben diese heute eine kaum zu überschätzende Bedeutung. Doch die Apps bringen heute mehr als nur ihre Engine und die für das Surfen notwendigen Komponenten mit. Vor allem Browser wie Google Chrome bringen Produktintegrationen mit, eine große Bandbreite an Telemetrie-Schnittstellen, Auswertungen und im anbrechenden Zeitalter der KI-Browser wird sich das weiter verschärfen.

Viele dieser Dinge sind nicht notwendig, zumindest nicht für die Nutzer. Es ist Ballast, der sowohl die Rechenpower, den Speicher als auch den Akku belasten können – auch wenn sie nicht genutzt werden. Weil sich vieles davon nicht so leicht wie andere Dinge anpassen oder gar abschalten lässt, hat ein bekannter Bastler jetzt das neue Tool „Just the Browser“ entwickelt. Dabei handelt es sich praktisch um eine Sammlung von Scripts, die die Policy-Einstellungen der Browser (nicht nur Chrome) auf vielen Plattformen ändern können.

Das Script muss nur einmalig ausgeführt werden, ändert die Policy-Einstellungen und kann somit für etwas weniger Ballast sorgen. Im besten Fall bemerken Endnutzer gar nicht, dass der Browser an Funktionsumfang verloren hat. Es wird nichts deinstalliert oder gelöscht, sondern nur Schalter umgelegt. Alles lässt sich jederzeit wieder aktivieren – auch einzeln. Ihr könnt die Schalter auch einzeln und ohne Script umlegen. Alle Infos dazu gibt es auf der Just the Browser-Webseite, inklusive Auflistung aller Schalter.

Ich werde mir das Tool in den nächsten Tagen einmal etwas genauer ansehen und vielleicht auch die einzelnen Schnittstellen und Schalter unter die Lupe nehmen. Bis dahin schaut es euch gerne an und probiert es vielleicht einmal aus. Für eine etwas umfangreichere Einschätzung des Werkzeugs schaut doch auch bei heise vorbei.

» Just the Browser

