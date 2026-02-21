Google Lens: Fotografieren und Geld sparen – so könnt ihr mit der Produktsuche Preise vergleichen (Video)

Veröffentlicht am von Jens
google 

Die seit vielen Jahren als Teil der Google-App verfügbare smarte Bilderkennung Google Lens macht es den Nutzern sehr leicht, Bilder und visuelle Inhalte jeglicher Art zu erkennen. Lens liefert Informationen zu Bildern, zu Orten, zu Textinhalten, zu Szenerien, aber auch zu abgebildeten Produkten – was in einem vielleicht bislang kaum beachteten Bereich sehr praktisch sein kann: Wir zeigen euch, wie ihr mit Lens Produkte finden und Geld sparen könnt.


google lens logo

Durch den aktuellen KI-Boom ist die Bilderkennung zu einer wichtigen Grundlage geworden und steht natürlich auch innerhalb von Gemini zur Verfügung. Mit Google Lens gibt es aber noch ein weiteres Tool, das eine solche Bilderkennung auf eher traditionellem Wege schon seit vielen Jahren bietet und als fester Bestandteil der Google-Suche für alle Nutzer zur Verfügung steht. Mit diesem Tool könnt ihr nicht nur alle möglichen Objekte scannen, sondern auch Produkte oder Gegenstände.

Richtet ihr Google Lens auf ein verpacktes Produkt, auf eine Verpackung oder auch auf einen gut erkennbaren Gegenstand, ist es recht wahrscheinlich, dass es diesen erkennt. Das kann sehr praktisch sein, wenn ihr im Internet nach einem bestimmten Produkt sucht, dieses aber aus diversen Gründen nicht finden könnt. Lens hilft euch dabei, dieses aufzuspüren. Angenommen ihr steht bereits in einem Geschäft und möchtet noch mehr über das Produkt in eurer Hand erfahren: Einfach abfotografieren und auf gute Quellen hoffen.

Aber die Google-Suche spuckt nicht nur Informationen aus, sondern gerade im Produktbereich bekanntlich sehr häufig Preisvergleiche – und da wird es dann richtig interessant. Über die Ergebnisse könnt ihr herausfinden, wie andere Nutzer das Produkt bewerten. Entspricht es eher nicht euren Erwartungen, dann habt ihr 100 Prozent gespart und greift lieber nicht zu. Habt ihr ernsthaftes Interesse, ist direkt die Preissuchmaschine verfügbar, um den Verkaufspreis einschätzen zu können.

Die Google-Produktsuche liefert je nach Kategorie unterschiedliche Ergebnisse in schwankender Qualität. Probiert das einfach mehrfach aus, falls ihr mit den ersten Anläufen noch nicht zufrieden seid.

[Google-Blog]

Vorschau Produkt Preis
Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Actua-Display – Obsidian, 128GB Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera... 899,00 EUR 599,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro – Entsperrtes Android-Smartphone mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem, 24+ Stunden Akku und 6,3-Zoll-Super-Actua-Display – Moonstone, 256 GB Google Pixel 10 Pro – Entsperrtes Android-Smartphone mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem... 876,92 EUR Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,8 Zoll großem Super Actua-Display – Moonstone, 256GB Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr... 1.299,00 EUR 945,72 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und Unterstützung von Gemini – Aluminiumgehäuse in Polished Silver – Sportarmband in Porcelain – WLAN Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und... 399,00 EUR 329,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und bequem – Wasserabweisend – Bluetooth-kompatibel – Hazel Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und... 149,00 EUR 118,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 21.02.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket
label 
Artikel kann bezahlte Werbelinks und Anzeigen enthalten.