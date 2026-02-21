Google Lens: Fotografieren und Geld sparen – so könnt ihr mit der Produktsuche Preise vergleichen (Video)

Die seit vielen Jahren als Teil der Google-App verfügbare smarte Bilderkennung Google Lens macht es den Nutzern sehr leicht, Bilder und visuelle Inhalte jeglicher Art zu erkennen. Lens liefert Informationen zu Bildern, zu Orten, zu Textinhalten, zu Szenerien, aber auch zu abgebildeten Produkten – was in einem vielleicht bislang kaum beachteten Bereich sehr praktisch sein kann: Wir zeigen euch, wie ihr mit Lens Produkte finden und Geld sparen könnt.



Durch den aktuellen KI-Boom ist die Bilderkennung zu einer wichtigen Grundlage geworden und steht natürlich auch innerhalb von Gemini zur Verfügung. Mit Google Lens gibt es aber noch ein weiteres Tool, das eine solche Bilderkennung auf eher traditionellem Wege schon seit vielen Jahren bietet und als fester Bestandteil der Google-Suche für alle Nutzer zur Verfügung steht. Mit diesem Tool könnt ihr nicht nur alle möglichen Objekte scannen, sondern auch Produkte oder Gegenstände.

Richtet ihr Google Lens auf ein verpacktes Produkt, auf eine Verpackung oder auch auf einen gut erkennbaren Gegenstand, ist es recht wahrscheinlich, dass es diesen erkennt. Das kann sehr praktisch sein, wenn ihr im Internet nach einem bestimmten Produkt sucht, dieses aber aus diversen Gründen nicht finden könnt. Lens hilft euch dabei, dieses aufzuspüren. Angenommen ihr steht bereits in einem Geschäft und möchtet noch mehr über das Produkt in eurer Hand erfahren: Einfach abfotografieren und auf gute Quellen hoffen.

Aber die Google-Suche spuckt nicht nur Informationen aus, sondern gerade im Produktbereich bekanntlich sehr häufig Preisvergleiche – und da wird es dann richtig interessant. Über die Ergebnisse könnt ihr herausfinden, wie andere Nutzer das Produkt bewerten. Entspricht es eher nicht euren Erwartungen, dann habt ihr 100 Prozent gespart und greift lieber nicht zu. Habt ihr ernsthaftes Interesse, ist direkt die Preissuchmaschine verfügbar, um den Verkaufspreis einschätzen zu können.

Die Google-Produktsuche liefert je nach Kategorie unterschiedliche Ergebnisse in schwankender Qualität. Probiert das einfach mehrfach aus, falls ihr mit den ersten Anläufen noch nicht zufrieden seid.

