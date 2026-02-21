Knallerpreise im Google Store: Pixel 10-Smartphone jetzt so günstig wie Pixel 10a, hohe Rabatte auf viele Geräte

An diesem Wochenende gibt es wieder neue Aktionen im Google Store bei Amazon, die sich nicht nur aufgrund ihrer wirklich sehr guten Preise, sondern auch durch die gestiegene Auswahl lohnen. Vermutlich nur an diesem Wochenende bekommt ihr 37 Prozent Rabatt auf das Pixel 10, das damit nahezu denselben Verkaufspreis wie das Pixel 10a hat – aber das ist natürlich längst nicht alles.



Der deutsche Google Store bei Amazon ist immer eine gute Anlaufstelle für Aktionen rund um die Pixel-Smartphones – das gilt natürlich auch an diesem Wochenende. Jetzt sind einige neue starke Aktionen gestartet, die den Preis der Pixel 10-Smartphones so weit senken, dass meine Frage zur Pixel 10a-Zielgruppe mehr als bestätigt wird. Denn ihr bekommt das Smartphone nahezu zum selben Preis wie den brandneuen Budget-Ableger.

Jetzt bekommt ihr 37 Prozent Rabatt auf das Pixel 10, das damit gerade einmal 24 Euro teurer ist als das Pixel 10a. Das ist fast schon grotesk und es sollte vollkommen klar sein, wofür sich die meisten Nutzer entscheiden. Aber nicht nur für das Standardmodell gibt es hohe Rabatte: Jetzt könnt ihr euch auch noch das Pixel 10 Pro mit 20 Prozent Rabatt sichern oder euch sogar 27 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro XL holen. Damit ist das große Flaggschiff wieder im dreistelligen Bereich zu haben.

Wollt ihr beim Zubehör aufrüsten, könnt ihr das an diesem Wochenende ebenfalls sehr günstig tun: Jetzt bekommt ihr 16 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2 oder gar 20 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a – natürlich auch für die beiden neuen Farben Berry und Fog. Ebenfalls rabattiert ist die Pixel Watch 3 mit 30 Prozent Rabatt.

Soll es doch ein Pixel 10a sein, könnt ihr euch jetzt einen 100 Euro Gutschein beim Kauf des Pixel 10a sichern, den ihr exklusiv nur bei Amazon bekommt. Alle Informationen zu dieser Aktion gibt es hinter dem Link.

