Snapseed: Googles kostenlose Fotobearbeitung vor dem Comeback – Android-Neustart in wenigen Monaten

Google hat schon seit vielen Jahren die kostenlose Bildbearbeitung Snapseed im Portfolio, die den größten Teil der Zeit kaum weiterentwickelt worden ist und sicherlich ein Einstellungskandidat war – doch weit gefehlt. Nach einigen größeren Updates für iOS-Nutzer hat man auch einen Neustart für Android angekündigt. In wenigen Monaten soll die Android-App ein großes Update mit neuen Funktionen erhalten.



Viele werden Nutzer werden sich vermutlich nicht mehr erinnern, doch die Google-App Snapseed kann auf glorreiche Zeiten zurückblicken, in denen sie als ernsthafte Alternative zur Bildbearbeitung am Smartphone verwendet wurde – sowohl unter Android als auch iOS. Google hat die App damals am Höhepunkt übernommen und nur noch geringfügig weiterentwickelt, denn das Team und die Technologie wurde wohl zu Google Fotos und Co weitergereicht.

Auch heute noch steht die App sowohl für Android als auch iOS zur Verfügung, wurde aber viele Jahre nicht gepflegt. Es gab lediglich technisch notwendige Anpassungen, damit die App verfügbar bleibt, doch auf neue Funktionen musste man gar nicht erst hoffen. Das hat sich im vergangenen Jahr geändert, denn wie aus dem Nichts bekam die iPhone-App ein großes Update spendiert, das neue Filter und Werkzeuge im Gepäck hatte. Nicht nur Anpassungen oder Aktualisierungen, sondern tatsächlich echte funktionelle Neuerungen.

Vor wenigen Tagen wurden die neuen Retrofilter für Snapseed veröffentlicht, mit denen die App in einen ganz neuen Bereich vordringt – nämlich die Aufnahme von Bildern. Statt nur die Bearbeitung anzubieten, will man die Nutzer schon bei der Aufnahme unterstützen. Dafür kommen Filter von Partnern zum Einsatz, die sowohl auf das Bild angewendet werden als auch durch einen neuen Kamera-Skin ersichtlich werden. Im verlinkten Artikel seht ihr einige Beispiele.









Snapseed plant Comeback für Android

Bisher findet diese Weiterentwicklung nur für iPhone-Nutzer statt, doch man will sich nicht dauerhaft darauf beschränken. Schon „in wenigen Monaten“ soll auch die Android-App ein großes Comeback mit neuen Funktionen feiern. Vermutlich werden die unter iOS erprobten Neuerungen allesamt zu Android kommen und noch weitere Verbesserungen mitbringen. Schon Ende 2025 hatte das Snapseed-Team die Nutzerschaft dazu aufgerufen, Ideen einzubringen und mögliche Featurewünsche einzureichen. Die App soll ganz offensichtlich wiederbelebt werden.

Viele damalige Nutzer werden sich über dieses Comeback freuen. Denn auch wenn die App nicht mit den erstaunlichen Ergebnissen der KI-Bildbearbeitungen mithalten kann – und das vermutlich auch gar nicht können soll – ist es noch eine echte, ehrliche Bildbearbeitung. Wer sich nicht auf KI-Prompts verlassen, sondern selbst Hand anlegen will, kann das mit Snapseed tun. Die Funktionen sind auch heute noch sehr umfangreich und gehen über die Google Fotos-Möglichkeiten hinaus.

Vermutlich wird die App dennoch eher im kleinen Kreis wiederbelebt. Ich gehe nicht davon aus, dass die App in irgendeiner Form wirklich groß (Google-groß) und relevant werden wird. Aber auch die vielen kleinen praktischen Tools im Google-Portfolio können oftmals begeistern.

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 21.02.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.