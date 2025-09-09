Google Home: Web-App bekommt neue Smart Home-Kontrollen – soll viele neue Geräte steuern (Screenshot)

In wenigen Wochen wird Google neue Smart Home-Hardware vorstellen, die die zunächst nur aus Kameras und Smart Speakern besteht, aber recht kurzfristig weiter ausgebaut werden könnte. Jetzt kommt dieser Neustart bei Google Home im Web an, denn in Kürze kann die Browserversion viele weitere Gerätetypen steuern und wird damit zur echten Smart Home-Plattform.



Die Weboberfläche von Google Home kann sehr praktisch sein, um das Smart Home auch am Desktop zu steuern, allerdings war der Funktionsumfang bisher sehr begrenzt. Gestartet ist diese bereits vor längerer Zeit als Zugriffsmöglichkeit auf die eingebundenen Überwachungskameras, die allerdings nur Nest-Geräte umfassen. Später kam die Verwaltung der Automatisierungen dazu – und bei diesem Stand ist es dann lange Zeit geblieben.

Jetzt werden erste Nutzer darüber informiert, dass sie bei Verwendung der Preview Version von Google Home ganz neue Möglichkeiten zur Gerätesteuerung erhalten. In der Ankündigung heißt es, dass sich Lichter, Thermostate und mehr steuern lassen, wobei wohl davon auszugehen ist, dass der Umfang deutlich größer ist. Auch smarte Steckdosen zeigen sich in der Vorschau, Smart Displays zeigen sich und auch ein Chromecast bzw. Google TV Streamer sind zu sehen.

Im neuen Geräte-Tab gibt es eine Auflistung aller Räume und darin die jeweils positionierten Geräte. Die Steuerungsmöglichkeiten sollen ähnlich umfangreich wie am Smartphone sein, wobei als Beispiel für die Lichter nicht nur das Einschalten und Ausschalten, sondern auch die Lichtfarbe und Helligkeit gezeigt wird. Für die Heizungssteuerung lässt sich eine Temperatur sowie der Betriebsmodus festlegen.

Sobald ihr den Zugriff darauf erhaltet, wird Google Home euch informieren. Ich bin ebenfalls Teil der Preview und habe die neuen Funktionen bislang noch nicht bekommen. Probiert das doch einfach einmal unter home.google.com aus.

[9to5Google]

