Google investiert in Infrastruktur: Alphabet übernimmt Intersect für 4,75 Milliarden Dollar; liefert enorme Power

Google investiert seit vielen Jahren hohe Summen in den Auf- und Ausbau der Infrastruktur, die aus mittlerweile nahezu endlosen Ressourcen zu bestehen scheint – und die werden ganz offensichtlich auch benötigt. Jetzt hat man zum Jahresausklang eine weitere strategische Investition angekündigt, die sowohl die prognostizierte Rechenpower als auch den Energiebedarf decken soll. Alphabet übernimmt Intersect für 4,75 Milliarden Dollar.



Ich hatte hier im Blog erst vor wenigen Wochen zusammengefasst, dass Google durch die eigene Infrastruktur der große KI-Gewinner ist, denn kein anderes Unternehmen kann so viel Rechenpower bieten. Damit das auch in Zukunft so bleibt, baut man nicht nur rund um den Globus die eigenen Rechenzentren weiter aus, sondern hat jetzt auch eine strategisch-technische Investition verkündet. Die Google-Mutter Alphabet übernimmt das Infrastruktur-Unternehmen Intersect.

Man lässt sich die Übernahme ganze 4,75 Milliarden Dollar kosten und rechnet damit, dass diese schon in der ersten Hälfte 2026 abgeschlossen sein sollte – wettbewerbsrechtliche Bedenken dürfte es trotz Googles Größe nicht geben. Intersect ist ein im Jahr 2016 gegründeter Infrastruktur-Betreiber, der sowohl Rechenzentren als auch Energiefarmen im Portfolio hat, wobei man zuletzt sehr stark vor allem durch Google-Kapital gewachsen ist. Jetzt übernehmen Google bzw. Alphabet gleich die volle Kontrolle.

Intersect will help us expand capacity, operate more nimbly in building new power generation in lockstep with new data center load, and reimagine energy solutions to drive US innovation and leadership. We look forward to welcoming Sheldon and the Intersect team.

Es ist interessant, dass nicht Google Intersect übernimmt, sondern Alphabet. Das dürfte es wohl erleichtern, die Intersect-Infrastruktur auch den anderen Alphabet-Projekten zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig kann Intersect durch die Google-Aufträge zu einem großen Umsatz- und Gewinnposten bei Alphabet werden.

[9to5Google]

