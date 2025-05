Google Beam: Neues Google-Produkt revolutioniert die Kommunikation; Realismus & Live-Übersetzung (Video)

Google arbeitet schon seit mehreren Jahren am Project Starline, das eine ganz neue Form der Videotelefonie ermöglicht und im Laufe der Entwicklungsschritte immer leistungsfähiger geworden ist. Jetzt ist das Projekt bereit für die ganz große Bühne, denn in dieser Woche wurde nicht nur die Umbenennung in Google Beam angekündigt, sondern auch eine ganz neue Plattform für die 3D-Video-Kommunikation bilden soll.



Wir haben euch hier im Blog schon einige Mal über das Project Starline informiert, das in den vier Jahren seit der ersten Ankündigung tatsächlich einen sehr weiten Weg gegangen ist. Denn was zu Beginn noch eine eigene Videokabine, sehr viel Platz und Dutzende von Kameras und Mikrofonen benötigte, ist mittlerweile auf die kompakte Form eines durchschnittlichen Fernsehers geschrumpft und kann daher endlich auch in der Breite eingesetzt werden.

Mit dem Projekt hat Google die Videokommunikation völlig neu gedacht und durch hochtechnologische Ansätze dafür gesorgt, dass ein extremer Realismus entsteht. So realistisch, das viele Tester irgendwann gar in das Display greifen und fast davon überzeugt sind, dass die andere Person einfach auf der anderen Seite des Tisches setzt. Erreicht wird das nicht nur durch eine sehr hohe Qualität und einer enorm schnellen Datenübertragung, sondern auch durch eine revolutionäre 3D-Videotechnologie.

Es wird nicht nur das Kamerabild übertragen, sondern ein 3D-Abbild des anderen Menschen. Die Person am anderen Ende der Leitung bekommt ein 3D-Bild zu sehen, das unterschiedliche Perspektiven ermöglicht und dadurch so realistisch wirkt. Aber auch der Blick in die Augen und die extrem geringe Latenz sorgen für einen Realismus, der von einem echten Gespräch zwischen zwei Personen, die sich gegenüber sitzen, nicht zu unterscheiden ist.









Und weil der Realismus so groß ist, als wenn die andere Person im selben Raum wäre, hat man dem Produkt nun einen passenden Namen gegeben: Google Beam. Das dürfte sich auf das Beamen von Personen und Objekten an einen anderen Ort aus dem Star Trek-Universum beziehen. Bei Beam handelt es sich um eine neue 3D-Videokommunikationsplattform, bei der das Projekt Starline nur ein Teil der verfügbaren Hardware bietet. Es sollen perspektivisch auch andere Gerätschaften und Hersteller mit einziehen.

Zum Start der neuen Plattform hat man außerdem eine weitere Revolution angekündigt, die schon in den nächsten Tagen auch in den Videomessenger Google Meet einziehen wird. Eine Live-Übersetzung inklusive Imitation der Stimme und Betonung. Dadurch erscheint die andere Person nicht nur ganz in der Nähe zu sein, sondern kann bei fremdsprachigen Menschen plötzlich deren Sprache sprechen, ohne dass es roboterhaft oder fremd wirkt. Selbe Stimme, selber Ausdruck, Live-Übersetzung ohne Verzögerung. Realismus pur.

Google arbeitet jetzt mit Partnern wie Zoom und HP daran, das Beam-System in den Unternehmens-Alltag zu bringen. Später in diesem Jahr will man das auch ersten Endnutzern anbieten. Allerdings nicht zum Kauf, sondern zum Ausprobieren. Wirklich ein beeindruckendes Projekt, das die Welt ein wenig kleiner machen kann.

