Pixel Buds A: Google veröffentlicht ein überraschendes Update – letzte Verbesserungen für smarte Kopfhörer

Google versorgt die smarten Kopfhörer der Serie Pixel Buds regelmäßig mit Updates, die immer wieder neue Funktionen oder wichtige Verbesserungen im Gepäck haben. Jetzt hat man ein überraschendes Update für die Pixel Buds A veröffentlicht, das offenbar wichtige Fixes im Gepäck hat und seit dem Osterwochenende für die smarten Kopfhörer ausgerollt wird.



Die smarten Kopfhörer Pixel Buds sind mittlerweile am Markt etabliert und können mit Funktionen glänzen, die unter anderem auf KI basieren, Raumklang mitbringen, eine aktive Geräuschunterdrückung und vieles mehr. Nicht alles davon gilt für die erste Generation der Budget-Kopfhörer, die vor längerer Zeit von den Pixel Buds 2a abgelöst worden sind. Jetzt gibt es dennoch ein überraschendes und vermutlich letztes Update für die Pixel Buds A.

Google spricht lediglich davon, dass es Verbesserungen im Bereich der Sicherheit gibt, im Bereich der Performance und auch der Fehlerbehebung. Ins Detail geht man dabei nicht, doch die breite Abdeckung der Kategorien mit gleichzeitig fehlenden Details lässt darauf schließen, dass es sich um ein Abschluss-Update handelt, das die günstigen smarten Kopfhörer nochmal auf den neuesten Stand bringen soll – nur eben nicht funktionell.

Ihr könnt die smarten Kopfhörer sowohl automatisch als auch manuell aktualisieren: Bei automatischen Updates aktualisieren sich die Pixel Buds der A-Serie automatisch, sobald sie sich mit einem Pixel-Smartphone oder einem anderen Android-Gerät mit installierter Pixel Buds-App verbinden. Der Download dauert etwa 10 Minuten und die Kopfhörer können währenddessen weiterhin verwendet werden. Nach dem Download wird das Update installiert, sobald die Ohrhörer mit ausreichend Akku in das Ladecase gelegt werden.

Wenn automatische Updates deaktiviert sind, erhaltet ihr eine Benachrichtigung auf eurem Gerät, sobald ein Update verfügbar ist. Dieses wird jedoch nicht automatisch heruntergeladen oder auf den Pixel Buds installiert. Stattdessen könnt ihr den Download manuell auf eurem Smartphone starten, sobald das Update verfügbar ist. Das dauert etwa 15 Minuten.

[Google Support]

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