Fitbit: Google bringt überraschend neuen Fitnesstracker ohne Display – Teaser verrät erste Details (Video)

Google hat große Pläne rund um die Fitnessmarke Fitbit. Diese drehen sich offenbar nicht mehr nur um den neuen KI-Fitnesscoach, sondern sollen auch neue Hardware hervorbringen: Jetzt hat das Unternehmen einen versteckten Teaser für ein neues Fitness-Armband ohne Display veröffentlicht. Das neue Produkt ist angedeutet in einem Video zu sehen und soll schon bald vorgestellt werden.



Wenn es um die Marke Fitbit geht, hat Google bisher kein glückliches Händchen bewiesen, sodass es gar immer wieder Spekulationen über ein baldiges aus der Marke – zumindest im Hardwarebereich – gibt. Erst vor wenigen Monaten hatte man klargestellt, dass Fitbit keine neuen Smartwatches mehr auf den Markt bringen wird und jetzt wissen wir auch warum: Man will sich offenbar voll auf den Fitnessbereich konzentrieren.

Praktisch aus dem Nichts ist jetzt ein Teaser für ein neues Fitness-Armband aufgetaucht, das völlig ohne Display auskommen und dennoch diesen Bereich revolutionieren soll. Dabei dürfte es sich um ein Whoop-ähnliches Produkt handeln, das auf den ersten Blick nur ein modisches Accessoire ist, aber tatsächlich viele Daten rund um Fitness und Vitalität sammelt. Das passt perfekt zum aktuellen Anlauf mit dem Fitbit Health Coach.

Es gibt noch keine Informationen zum Produkt, doch weil Google gemeinsam mit Testimonial Stephen Curry diesen Teaser veröffentlicht hat, dürfen wir wohl von einer Vorstellung im Laufe der nächsten Monate ausgehen. Dass man schon für einen Teaser ein Testimonial gefunden hat, zeigt, dass man großes Vertrauen in das Produkt und sicherlich große Pläne für den Fitnessbereich hat. Wir dürfen gespannt sein, ob es das einzige neue Produkt ist oder noch mehr in der Pipeline steckt.

Vielleicht ist das der große Neustart für Fitbit, auf den viele Nutzer seit Jahren warten. Voller Fokus auf den Bereich Fitness – mit und ohne Display. Wir halten euch natürlich hier im Blog auf dem Laufenden.

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