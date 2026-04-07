Android Auto: Google kündigt neue App für Autofahrer an – Google Meet startet schon bald (Screenshot)

Google baut den Funktionsumfang von Android Auto stark aus, bringt neue Apps auf die Plattform und kündigt jetzt schon wieder den nächsten Schritt an: Schon in wenigen Wochen soll eine für den Fahrer optimierte App von Google Meet starten, die eine direkte Kommunikation und Organisation von Konversationen ermöglichen soll. Auf einem ersten Screenshot hat man die App bereits gezeigt.



Google glaubt offenbar wieder an Android Auto und startet eine Reihe von neuen Apps, die bisher auf der Infotainment-Plattform nicht verfügbar gewesen sind. Das beste Beispiel ist sicherlich der in der letzten Wochen verkündete Start von YouTube für Android Auto, das allerdings vollkommen ohne Video auskommen muss. Jetzt geht man im Bereich der Kommunikation und vielleicht auch dem Business-Alltag einen ähnlichen Weg mit einer anderen App.

Schon sehr bald soll Google Meet für Android Auto starten, das den eher auf Business fokussierten Messenger auf die Infotainment-Plattform bringen soll. Auf obigem Screenshot könnt ihr die ab sofort verfügbare App für Apple CarPlay sehen, der die Android Auto-Version „bald“ folgen soll. Diese App soll es Berufstätigen ermöglichen, freihändig und unterwegs in Verbindung zu bleiben.

Wie ihr auf obigem Screenshot sehen könnt, finden sich auf der Startseite der App die geplanten oder aktuell laufenden Konversationen. Die Teilnahme ist im Auto natürlich nur per Audio möglich, sodass praktisch ein Telefonat geführt wird – wahlweise eben mit mehreren Teilnehmern. Es gibt weder eine Kamera-Aufnahme noch ein Videobild. Das dürfte sich auch in Zukunft mit Sicherheit nicht ändern.

Ob auf dem Weg zur Arbeit oder zwischen Terminen, die Nutzer können mit einem Fingertipp an Besprechungen teilnehmen, ihren Terminkalender einsehen und Audiogespräche führen, um sich voll und ganz auf das Fahren zu konzentrieren.

[Google Workspace Blog]

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