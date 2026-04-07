Google Fotos: Neuer KI-Button wird jetzt für alle Nutzer ausgerollt – optimiert alle Bilder auf Knopfdruck (Video)

Die Google Fotos Bildbearbeitung hat in der letzten Zeit große Fortschritte gemacht, kann für viele Nutzer aber dennoch trotz aller KI-Unterstützung herausfordernd sein. Jetzt will man den Nutzern ein ganz neues Tool an die Hand geben, das mit nur einem einzigen Button auskommt: Dieser befindet sich direkt in der Bildbearbeitung und soll jedes Foto auf Knopfdruck optimieren.



Die in Google Fotos integrierte Bildbearbeitung wurde in den letzten Jahren stark ausgebaut, hat viele neue Funktionen erhalten, natürlich ist die KI eingezogen und auch der magische Editor ermöglicht umfangreiche Bearbeitungen. Gerade erst haben wir euch die neuen KI-Bildbearbeitungsfunktionen von Ask Google Fotos vorgestellt und jetzt folgt schon der nächste Schritt.

Auf der Startseite der Fotobeaarbeitung soll in diesen Tagen ein neuer Button einziehen, mit dem sich das aktuell gezeigte Bild auf Knopfdruck optimieren lässt. Es ist ein simpler Enhance- bzw. Optimieren-Button, der sowohl klassische als auch KI-basierte Optimierungen einsetzt, die vom Nutzer nicht ausgewählt oder in ihrer Intensität festgelegt werden müssen. Stattdessen entscheiden die Algorithmen selbstständig, wie stark die einzelnen Filter bis zur Perfektion zum Einsatz kommen.

Konkret erwähnt werden automatische Bearbeitungen der Beleuchtung und Farben, aber auch kleinere Bildstörungen könnten auf diesem Weg entfernt werden. Der Wechsel zwischen dem Originalbild und der optimierten Version soll nach dem Tap auf den Button sehr schnell erfolgen, sodass die Nutzer nicht lange warten müssen und viele Bilder optimieren können.

Der neue Button soll jetzt weltweit für alle Nutzer ausgerollt werden und könnte bei einigen Konten vielleicht schon seit einigen Tagen oder gar Wochen verfügbar sein. Schaut einfach beim nächsten Sprung in die Google Fotos-Bildbearbeitung nach, ob ihr den Button bereits nutzen könnt und mit den Ergebnissen zufrieden seid.

» Google Fotos: Das sind die neuen KI-Funktionen von Ask Fotos zur Bildbearbeitung im Betrachter (Galerie)

Letzte Aktualisierung am 7.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.