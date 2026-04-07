Google Play Store Aktion: Diese 61 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
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Zum Start in die kurze Woche gibt es im Google Play Store viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über Google Meet für Android Auto, zeigen euch die KI-Bildoptimierung in Google Fotos und berichten über das Pixel Buds-Update. Informiert euch auch über das Pixel 11 Pro XL und Pixel 11 Pro Fold.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 07.04.2026

Knallerpreise im Google Store: Bis 30 Prozent Rabatt auf Pixel 10-Smartphones, Pixel Watch 4, Pixel Buds & Fitbit

Apps
SPL - Smarter Player Pro
SPL - Smarter Player Pro
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SPL - Smarter Player Pro
Entwickler: BRILIC MEDIA
Preis: Kostenlos
VPN Pro - Secure VPN Premium
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VPN Pro - Secure VPN Premium
Entwickler: AZTTY LLC
Preis: Kostenlos
Dark screen filter
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Dark screen filter
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
GEO Music Player - Mp3 Player
GEO Music Player - Mp3 Player
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GEO Music Player - Mp3 Player
Entwickler: GEO SOFTECH
Preis: Kostenlos
Photos Charging Slideshow
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Photos Charging Slideshow
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
One Swipe Notes - Quick Notes
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One Swipe Notes - Quick Notes
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Clear Wave - Water Eject Pro
Clear Wave - Water Eject Pro
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Clear Wave - Water Eject Pro
Entwickler: Appchi
Preis: Kostenlos
EVP Phone Spirit Box
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EVP Phone Spirit Box
Entwickler: White Light EVP
Preis: Kostenlos
80er Jahre Musik Radio Pro
80er Jahre Musik Radio Pro
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80er Jahre Musik Radio Pro
Entwickler: GK Apps
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Material You 2: Watch face
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Material You 2: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Spooky: Halloween Watch Face
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Spooky: Halloween Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Concentric 1: Watch face
Concentric 1: Watch face
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Concentric 1: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Hybrid Zanes Watch Face
Hybrid Zanes Watch Face
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Hybrid Zanes Watch Face
Entwickler: Magnum Watch Faces
Preis: Kostenlos
MNML Analog: Watch face
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MNML Analog: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
TACT Q: Watch face
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TACT Q: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos

Android Auto: Google kündigt neue App für Autofahrer an – Google Meet startet schon bald (Screenshot)

Pixel Buds A: Google veröffentlicht ein überraschendes Update – letzte Verbesserungen für smarte Kopfhörer




pixel angebote

Spiele
Space Shooter: Galaxy Attack
Space Shooter: Galaxy Attack
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Space Shooter: Galaxy Attack
Entwickler: 1SOFT
Preis: Kostenlos
Amerta
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Amerta
Entwickler: Manja Studio
Preis: Kostenlos
Tap and Popping Battle Puzzle
Tap and Popping Battle Puzzle
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Tap and Popping Battle Puzzle
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Brain Game - Find2Y
Brain Game - Find2Y
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Brain Game - Find2Y
Entwickler: BOYMATE10 GAMES
Preis: Kostenlos
EHW Premium & stick fight
EHW Premium & stick fight
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EHW Premium & stick fight
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
Stack 2048
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Stack 2048
Entwickler: AK Studio Mobile
Preis: Kostenlos
Brain Game - Find3x
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Brain Game - Find3x
Entwickler: BOYMATE10 GAMES
Preis: Kostenlos
Find12x 4P
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Find12x 4P
Entwickler: BOYMATE10 GAMES
Preis: Kostenlos
Brain Game - Find5x 4P
Brain Game - Find5x 4P
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Brain Game - Find5x 4P
Entwickler: BOYMATE10 GAMES
Preis: Kostenlos
Find12x
Find12x
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Find12x
Entwickler: BOYMATE10 GAMES
Preis: Kostenlos
Okey - Rummy
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Okey - Rummy
Entwickler: BOYMATE10 GAMES
Preis: Kostenlos
Brain Card Game - Xbar10n
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Brain Card Game - Xbar10n
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos
Denkspiel - Find5x
Denkspiel - Find5x
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Denkspiel - Find5x
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos
Stickman Legends: Kampf-spiele
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Stickman Legends: Kampf-spiele
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
Find5x 4P
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Find5x 4P
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos
Sudoku.org - LAN Battle
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Sudoku.org - LAN Battle
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Empire Defender Offline Games
Empire Defender Offline Games
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Empire Defender Offline Games
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
Ein Schiff bauen VIP
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Ein Schiff bauen VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Stickman Master Premium
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Stickman Master Premium
Entwickler: Unimob
Preis: Kostenlos
[365fun] Match3D
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[365fun] Match3D
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] DinoRun4
[365fun] DinoRun4
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[365fun] DinoRun4
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
FASTAR VIP - Rhythm Game
FASTAR VIP - Rhythm Game
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FASTAR VIP - Rhythm Game
Entwickler: NextDoors
Preis: Kostenlos
Throw Bomb - Entertainment
Throw Bomb - Entertainment
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Throw Bomb - Entertainment
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Monster-Killer Pro Attentäter
Monster-Killer Pro Attentäter
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Monster-Killer Pro Attentäter
Entwickler: Gem Jam
Preis: Kostenlos
Crazy Running Bird
Crazy Running Bird
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Crazy Running Bird
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos




Icon Packs
CircleDock 3D - Icon Pack
CircleDock 3D - Icon Pack
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CircleDock 3D - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Pixel Cubic 3D - Icon Pack
Pixel Cubic 3D - Icon Pack
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Pixel Cubic 3D - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Linios Purple - Icon Pack
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Linios Purple - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
GrapeLine - Purple Icon Pack
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GrapeLine - Purple Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Inab Purple - Icon Pack
Inab Purple - Icon Pack
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Inab Purple - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Dock 3D - Icon Pack
Dock 3D - Icon Pack
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Dock 3D - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Mawaz Yellow - Icon Pack
Mawaz Yellow - Icon Pack
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Mawaz Yellow - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Lines Circle - White Icon Pack
Lines Circle - White Icon Pack
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Lines Circle - White Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
You-R Circle Icon Pack
You-R Circle Icon Pack
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You-R Circle Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
SunLine - Yellow Icon Pack
SunLine - Yellow Icon Pack
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SunLine - Yellow Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Lines Circle - Neon Icon Pack
Lines Circle - Neon Icon Pack
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Lines Circle - Neon Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Iris Light - 3D App Icons
Iris Light - 3D App Icons
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Iris Light - 3D App Icons
Entwickler: Creativepixels
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
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Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
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Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
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Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
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Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
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Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
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3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
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BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
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WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
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Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

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