Pixel 10a: Googles Budget-Smartphone startet in neuer exklusiver Farbe – Isai Blue für den japanischen Markt

Gut einen Monat nach dem Start des Pixel 10a legt Google jetzt mit einer neuen Variante nach, die vielen Nutzern zusagen könnte – die allerdings nur schwer zu haben ist. Exklusiv für den japanischen Markt startet man das neue Budget-Smartphone jetzt in fünf unterschiedlichen Farben, wobei ein dunkelblauer Ton das Sortiment erweitert. Diesen Farbton hat es schon lange nicht mehr gegeben.



Google hat vor einigen Wochen das Pixel 10a in vielen Ländern auf den Markt gebracht, das international in vier Farben gestartet ist. Allerdings hat man ausgerechnet den japanischen Markt ausgelassen, in dem man die weltweit höchsten Marktanteile hat – was aufgrund der faktischen und teureren Pixel 9a-Kopie vielleicht gar nicht so problematisch war. Dennoch holt man den Start in Japan nun nach und hat etwas Neues auf Lager.

Das Pixel 10a ist jetzt in der Farbe „Isai Blue“ erhältlich. Dabei handelt es sich um einen dunkelblauen Farbton, der sowohl wie üblich das äußere Gehäuse umfasst als auch eine neue optionale Farboberfläche für den Launcher mitbringt. Es handelt sich laut Google um eine exklusive Farbe, die nur für den japanischen Markt gedacht ist. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass man das in einigen Wochen oder Monaten ändert und das Pixel 10a in Dunkelblau außerhalb des Landes anbietet.

Es soll sich dabei nicht nur um eine Farbe handeln, sondern soll im japanischen Raum gar eine neue Kultur für das Pixel 10a schaffen – feinste Marketingaussagen. Obwohl man genügend Designer im Team hat, die immer wieder neue Farbgebungen für die Pixel-Smartphones finden, hat man für dieses spezielle Model mit einer Kreativagentur zusammengearbeitet, die mit Künstlern mit Behinderung arbeitet. Schaut euch einmal das folgende Bildmaterial und die Google-Ankündigung an.

















Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Google Pixel und als Dankeschön an unsere treuen Pixel-Nutzer in Japan haben wir in Zusammenarbeit mit dem Kreativunternehmen Heralbony ein exklusiv für Japan entwickeltes Modell herausgebracht. Dieses Sondermodell besticht durch seine markante Farbe „Isai Blue“, 256 GB Speicher und wird mit einer exklusiven Schutzhülle geliefert, die die elegante, flache Rückseite perfekt in Szene setzt, sowie mit exklusiven Stickern. Neben dem ansprechenden Design bietet das Isai-Blue-Modell ein einzigartiges Hintergrundbild eines von Heralbony beauftragten Künstlers und ein exklusives Designpaket, das die Systemsymbole farblich aufeinander abstimmt. Gestalten Sie Ihr Gerät ganz nach Ihren Wünschen und bringen Sie Ihre Persönlichkeit zum Ausdruck.

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 7.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.