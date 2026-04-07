Android: Google veröffentlicht Sicherheitsupdate für viele Smartphones – das April-Update ist jetzt da

Nach dem langen Osterwochenende hat jetzt auch offiziell die erste volle Woche des Monats begonnen und wie erwartet legt Google jetzt mit einem neuen Android Sicherheitsupdate nach, das überraschenderweise eine Reihe von Lücken stopft. Eigentlich hatten wir für den April wieder eine Nullmeldung erwartet, doch weil einige dringende Probleme aufgetreten sind, gibt es dennoch ein funktionelles Sicherheitsupdate. Wir zeigen euch, was drinsteckt.



Zum Start in die erste volle Woche eines neuen Monats veröffentlicht Google ein Android-Sicherheitsupdate, diese Regel gilt seit vielen Jahren und umfasst nur noch die Frage, ob es am Montag oder Dienstag startet. Diesmal ist es, wie uns der Blick auf den Kalender verrät, der Dienstag geworden. Nach dem neuen Update-System sollte es im April (und im Mai) eigentlich eine leere Hülle als Sicherheitsupdate geben, doch das ist aufgrund von einigen aufgetretenen Problemen diesmal nicht der Fall.

Es gibt einige Sicherheitslücken mit den Schwierigkeitsgraden Kritisch und Hoch, die sofort gepatcht werden müssen und nicht bis zum Mega-Rollout im Juni warten können. Eine Lücke ist besonders schwerwiegend, wurde im Framework entdeckt und ermöglicht es Angreifern, unbemerkt vom Nutzer Schadcode auszuführen oder gar die Kontrolle über das Smartphone zu übernehmen.

Das schwerwiegendste dieser Probleme ist eine kritische Sicherheitslücke in der Framework-Komponente, die zu einem lokalen Denial of Service führen kann, ohne dass zusätzliche Ausführungsberechtigungen erforderlich sind. Für die Ausnutzung ist keine Nutzerinteraktion erforderlich.

Zusätzlich hat Google das bereits bekannte Dokument veröffentlicht, in dem das Update-System erklärt wird und die Nutzer dennoch darum gebeten werden, stets die neueste Android-Version zu verwenden. Wir dürfen gespannt sein, wie es im Mai aussieht und wie viele Lücken man sich schon jetzt für den geplanten großen Rollout im Juni aufhebt.

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Update für die Pixel-Smartphones?

Das monatliche Update für die Pixel-Smartphones lässt noch auf sich warten, sollte aber ebenfalls im Laufe der nächsten Stunden veröffentlicht werden – vielleicht kommt es auch erst morgen. Auch dieses Update dürfte übersichtlich ausfallen, sollte aber dennoch einige Einträge und Verbesserungen aufweisen. Die in Android aufgetretenen Lücken sind in den meisten Fällen auch bei Pixel zu finden – wobei es aber auch Ausnahmen gibt.

Sollte Google dauerhaft bei dem neuen Update-System bleiben, könnte es langfristig gar darauf hinauslaufen, dass nur die Pixel-Smartphones wirklich sicher und aktuell sind. Währenddessen sind alle anderen Geräte ganz bewusst – und unnötig (!) – mit offenen Sicherheitslücken unterwegs. Auch wenn sie nicht als kritisch eingestuft werden, ist jede offene Lücke sicherlich eine zu viel. Wir wissen allerdings vorab nicht, welche Lücken man bis zu acht Wochen bestehen lässt.

Security Bulletin: Android Security Bulletin April 2026 | Pixel Security Bulletin April 2026

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