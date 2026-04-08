Pixel Update: Das April-Update ist jetzt da – Google bringt wichtige Verbesserung auf die Smartphones

Wie erwartet hat Google gestern Nachmittag das Android-Update für April veröffentlicht, das überraschend viele Fixes im Gepäck hatte – und jetzt legt man für die Pixel-Smartphones nach. Mit einigen Stunden Verzögerung wurde das aktuelle Pixel Update veröffentlicht, das ebenfalls mit einigen Fixes sowie weiteren funktionellen Verbesserungen gefüllt ist. Wir zeigen euch, was alles im Update steckt.



Der Monat April sollte aus Android- und Pixel-Sicht nicht ganz so stark gefüllt sein, auch wenn es natürlich immer Überraschungen in Form von unerwarteten Feature Drops geben kann. Eine Überraschung gab es gestern Nachmittag schon mit dem Android-Sicherheitsupdate für April, das mehr als nur eine Leermeldung mitgebracht hat. Tatsächlich finden sich darin eine ganze Reihe von Fixes, die schwere Probleme beheben. Jetzt geht es auf den Pixel-Smartphones ebenso mit einer Handvoll Fixes sowie funktionellen Verbesserungen weiter.

Das April-Update nimmt eine Reihe von Problemen ins Fadenkreuz, die auf den Pixel-Smartphones aufgetreten sind und behebt diese. Da wären zunächst Fixes für Backup-Probleme im System-Menü, aber auch ein Fix, der den Absturz von Banking-Apps unter bestimmten Bedingungen beheben soll. Ähnlich verhält es sich im Grafikbereich, denn auch Spiele konnten wohl unter speziellen Bedingungen auf den Pixel-Smartphones abstürzen. Das sollte nun nicht mehr auftreten.

Ein weiterer Fix soll dafür sorgen, dass die Suchleiste nicht unerwartet vom Homescreen verschwindet und die letzte Verbesserung soll dem Teilen von Inhalten per Quick Share die Abstürze austreiben. Diese und weitere Updates werden jetzt für die meisten Pixel-Smartphones ausgerollt, so wie ihr das unten ablesen könnt. In der folgenden Auflistung findet ihr alle Details sowie die geplanten Rollouts für die einzelnen Pixel-Smartphones.









Apps Fix for an issue where the Backup menu was missing from System settings in certain conditions*[2]

Fix for an issue that causes certain banking and third-party apps to crash in certain conditions*[1] Display & Graphics Fix for some games to crash in certain conditions*[4] User Interface Fix for an issue where the quick search bar is sometimes missing from the home screen in certain conditions*[1] WiFi Fix for Quick Share to crash during file transfers in certain conditions*[3] ———————————————————————————– Fixes are available for all supported Pixel devices unless otherwise indicated below. Some fixes may be carrier/region specific. *[1] Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10a

*[2] Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel Tablet

*[3] Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold

*[4] Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10a

» Android: Google veröffentlicht Sicherheitsupdate für viele Smartphones – das April-Update ist jetzt da

[Pixel Community]

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