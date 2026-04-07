Gemini Veo 3.1 Lite: Googles neuer KI-Videogenerator ist da – kosteneffizientes Modell mit vielen Details

Google ist im Bereich der KI-Medien mit dem Videogenerator Veo sehr gut aufgestellt, der gefühlt in Rekordgeschwindigkeit weiterentwickelt und immer wieder mit starken neue Funktionen erweitert wird. Jetzt hat man die nächste Version angekündigt, die vor allem für Medienschaffende interessant sein soll: Mit Veo 3.1 Lite sollen sich besonders kosteneffizient hochwertige Inhalte erstellen lassen.



Erst vor zwei Monaten hat Google den neuen KI-Videogenerator Veo 3.1 vorgestellt, den wir euch hier im Blog im verlinkten Artikel natürlich ausführlich beschrieben haben. Dieser hatte im Vergleich zum Vorgänger qualitativ nachgelegt, an der Anzahl der Details geschraubt, einen Fokus auf die schnellere Verwendung von Objekten gelegt und auch vertikale Videos eingeführt. Trotz Zwischenversion ein wichtiger Release, der die KI-Videogenerierung wieder einmal auf eine neue Stufe gebracht hat.

Nach wie vor ist die KI-Videogenerierung allerdings ein teures Vergnügen, vor allem dann, wenn sehr viel experimentiert werden muss, Szenen immer wieder gerendert werden oder kleinere Details angepasst werden müssen. Das weiß man auch bei Google und hat jetzt die neue Version Veo 3.1 Lite veröffentlicht, das man als sehr kosteneffizientes Modell anpreist. Mit diesem Modell können Entwickler Videoanwendungen mit hohem Durchsatz zu weniger als der Hälfte der Kosten von Veo 3.1 Fast erstellen – und das bei gleicher Geschwindigkeit.

Veo 3.1 Lite vereint laut der Ankündigung den praktischen Nutzen mit professionellen Funktionen und unterstützt Text-zu-Video sowie Bild-zu-Video. Der neue KI-Videogenerator bietet flexible Bildausschnitte für das Querformat (16:9) und Hochformat (9:16) sowie Videoauflösungen von 720p oder gar 1080p. Die Filmschaffenden können die Dauer bei Bedarf auch auf nur 4, 6 oder 8 Sekunden beschränken, sodass sich die Kosten für ein einzelnes Video deutlich reduzieren lassen.

Ich denke, dass die Fast-Variante vor allem für Einsteiger sehr interessant ist, aber auch für den Beginn von Videoprojekten in der Experimentierphase eingesetzt werden kann. Hat man alle Rahmenbedingungen festgelegt, lässt sich jederzeit auf das große – teurere – Modell wechseln und der Inhalt entsprechend ohne großen Verlust rendern. Gemini Veo 3.1 Lite steht ab sofort über die Gemini API sowie im Google AI Studio zur Verfügung.

» YouTube: Google ersetzt Videotitel durch KI-generierte Zusammenfassung – Bug oder Testlauf? (Screenshots)

[Google-Blog]

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